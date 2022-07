6. Bezirk: Gehsteig- und Fahrbahninstandsetzungsarbeiten in der Kaunitzgasse

Wien (OTS) - Die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau beginnt am Dienstag, dem 12. Juli 2022, nach Aufgrabungen durch Einbautendienststellen mit der definitiven Instandsetzung des Gehsteigs in der Kaunitzgasse im 6. Bezirk von Gumpendorfer Straße bis Magdalenenstraße. Die Fahrbahn wird in diesem Bereich aufgrund von Zeitschäden ebenfalls saniert.

Verkehrsmaßnahmen

Während der gesamten Baudauer gilt in der Kaunitzgasse ein Halte- und Parkverbot auf der stadtauswärtigen Seite. Von 18.7.2022 bis 29.7.2022 wird die Kaunitzgasse von Dürergasse bis Magdalenenstraße für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Einbahnführung in der Dürergasse wird in diesem Zeitraum umgedreht. Von 29.7.2022 bis 12.8.2022 ist die Kaunitzgasse von Gumpendorfer Straße bis inklusive Kreuzungsplateau Dürergasse für den Fahrzeugverkehr gesperrt und der restliche Abschnitt als Sackgasse ausgeführt, die Einbahnführung ist aufgehoben. Während dieses Zeitraums ist auch die Dürergasse eine Sackgasse, die Einbahnführung ist aufgehoben. Der Fußverkehr wird während der gesamten Baudauer aufrecht erhalten.

Die Autobuslinien 13A und 14A werden von 18.7.2022 bis 12.08.2022 über Gumpendorfer Straße und Esterhazygasse umgeleitet. Statt der Haltestelle „Haus des Meeres“ in der Kaunitzgasse wird während der Umleitung die gleichnamige Haltestelle in der Gumpendorfer Straße angefahren.

Örtlichkeit der Baustelle: 06., Kaunitzgasse von Gumpendorfer Straße bis Magdalenengasse

Baubeginn: 12. Juli 2022

Geplantes Bauende: 26. August 2022

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

Rückfragen & Kontakt:

Erwin Forster

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000-49811

Mobil: +43 676 8118 49811

E-Mail: erwin.forster @ wien.gv.at



Silvia Aigner

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000-49812

Mobil: +43 676 8118 49812

E-Mail: silvia.aigner @ wien.gv.at