ORF III am Wochenende: „Jordi Savall – Live von der Styriarte“ und „Klassikstars am Traunsee 2022“ in „Erlebnis Bühne LIVE“

Außerdem: Themenabende rund um die Steiermark und die Region Traunsee, Filmschwerpunkt zum 80. Geburtstag von Friedrich von Thun

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information führt am Samstag, dem 9. Juli 2022, in die Steiermark. Als Höhepunkt überträgt ORF III in „Erlebnis Bühne: Jordi Savall – Live von der Styriarte“. Dokus über das „grüne Herz“ Österreichs runden den Abend ab: „Lieblingsorte Steiermark – Vom Schilcherland ins Wechselland“, „Weiße Pferde, blaue Reben – In der Heimat der Lipizzaner und des Schilchers“ und „Burgen und Schlösser in Österreich – Die Oststeiermark“. Am Sonntag, dem 10. Juli, steht mit „Der Bestseller – Wiener Blut“ ein Filmschwerpunkt zum 80. Geburtstag von Friedrich von Thun auf dem Programm. Danach folgt mit der live-zeitversetzten Übertragung von „Klassikstars am Traunsee 2022“ der Salzkammergut Festwochen in Gmunden ein Konzerthighlight des ORF-Kultursommers: Abschließend auf dem Programm: „Der Himmel über dem Traunsee“ und „Leben am Traunsee“.

Samstag, 9. Juli

Am Samstag, dem 9. Juli, dreht sich im Hauptabend alles um die diesjährige Styriarte, mit passendem Rahmenprogramm: Zur Einstimmung auf den Konzertabend im Rahmen der „ORF Steiermark Klangwolke“ aus Stainz zeigt ORF III die Dokumentation „Lieblingsorte Steiermark – Vom Schilcherland ins Wechselland“ (20.15 Uhr), in der Regisseur Alfred Ninaus die schönsten Orte und die Vielfalt des Bundeslandes präsentiert.

Danach ist es so weit: „Erlebnis Bühne“ (21.00 Uhr) überträgt unter dem Titel „Jordi Savall – Live von der Styriarte“ einen der musikalischen Höhepunkte des heurigen Festivals aus der Pfarrkirche Stainz. Maestro Jordi Savall, das Styriarte Festspiel-Orchester, der Arnold Schoenberg Chor unter der Leitung von Erwin Ortner sowie herausragende Solistinnen und Solisten werden Meilensteine der geistlichen Barockmusik zum Besten geben. Auf dem Programm stehen Marc-Antoine Charpentiers „Te Deum“ und Johann Sebastian Bachs „Magnificat“.

Die Produktion „Weiße Pferde, blaue Reben“ begibt anschließend „In der Heimat der Lipizzaner und des Schilchers“ (22.05 Uhr) in die Weststeiermark. Die weltberühmten Tiere und der einzigartige Wein aus der blauen Wildbacherrebe sind Markenzeichen der Region. Der Film bietet außerdem spannende Einblicke in die Frühgeschichte eines Landes, das heute kulturell gleichwohl fortschrittlich wie traditionsbewusst ist. Zum Ausklang geht es in „Burgen und Schlösser“ in die Oststeiermark (22.55 Uhr), wo prunkvolle Schloss- und wehrhafte Burganlagen nah beieinander liegen. Hier befindet sich u. a. Schloss Herberstein, das bereits seit 21 Generationen im Besitz des bedeutenden europäischen Adelsgeschlechts ist und mit seiner Gartenanlage und dem größten Tierpark der Steiermark zu einem steirischen Wahrzeichen geworden ist.

Sonntag, 10. Juli

Am Sonntag, dem 10. Juli, würdigt ORF III Friedrich von Thun mit dem Film „Wiener Blut“ (13.50 Uhr) aus der „Bestseller“-Reihe einmal mehr zum 80. Geburtstag.

Im Hauptabend präsentiert „Erlebnis Bühne LIVE“ um 20.15 Uhr unter dem Titel „Klassikstars am Traunsee 2022 ein Open-Air-Konzertereignis der Salzkammergut Festwochen in Gmunden. Auf der Bühne in der spektakulären Naturkulisse des Traunsees interpretieren diesmal Startenor Piotr Beczała und Sopranistin Erica Eloff gemeinsam ein Programm des Bruckner Orchester Linz unter der Leitung von Chefdirigent Markus Poschner.

Danach begeben sich auch zwei „Heimat Österreich“-Dokumentationen ins Salzkammergut. In „Der Himmel über dem Traunsee“ (22.00 Uhr) begleitet Gestalter Martin Vogg Menschen der Region. Verbundenheit mit der Heimat, Zusammengehörigkeit und ein ausgeprägter Sinn für Traditionen prägen ihr Leben. Der nachfolgende Film „Leben am Traunsee“ (22.50 Uhr) widmet sich ebenfalls der Bevölkerung und ihren Lebensweisen. Zu den beliebten Aktivitäten zählen etwa Bootsfahrten, auch mit den traditionellen „Plätten“, die in der Gegend gefertigt werden. Die weltberühmte Gmundner Keramik ist ebenfalls eine regionale Besonderheit.

