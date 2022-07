NEOS: Grünes Versagen gefährdet Klimaneutralität 2040

Bernhard: „Wenn die Grünen nicht endlich in die Gänge kommen und ein Klimaschutzgesetz vorlegen, dann können wir uns von den Klimazielen verabschieden.“

Wien (OTS) - Dass laut neuesten Berechnungen des Wegener-Centers der Universität Graz Österreichs Emissionen vergangenes Jahr um 6,5 Prozent und somit auf ein seit 1990 nicht durchbrochenes Niveau gestiegen sind, wertet NEOS-Klima- und Umweltsprecher als „eindeutig grünes Versagen, das die Klimaneutralität 2040 ernsthaft gefährdet“. „Wie kann es sein, dass die Emissionen mit grüner Regierungsbeteiligung so hoch sind wie seit 30 Jahren nicht mehr? Wie kann es sein, dass noch immer kein Klimaschutz- und kein Energieeffizienzgesetz verabschiedet wurden? Wie kann es sein, dass russische Gasimporte seit Kriegsausbruch noch gestiegen sind? Und wie erklären die Grünen all das den vielen jungen Leuten, die sie wieder in den Nationalrat gewählt haben, in der Hoffnung, sie würden den Umwelt- und Klimaschutz vorantreiben? Eine herbe Enttäuschung!“

Die Reduktion von fossilen Brennstoffen und der Ausstieg aus russischem Gas müssten im Kampf gegen den Klimawandel als Chance und zusätzlicher Aufwind verstanden und genutzt werden, auch um die Menschen von den massiven Kosten der fossilen Inflation zu befreien. Bernhard: „Gerade jetzt muss Bundesministerin Gewessler alles daran setzen, Erneuerbare raschestmöglich auszubauen und umweltschädliche Subventionen abzuschaffen. Wir müssen runter mit den Emissionen, indem wir in der thermischen Sanierung einen Zahn zulegen. Außerdem muss die Mobilitätswende ernsthaft angegangen und die Bevölkerung von der Kostenfalle Auto befreit werden. Wenn die Grünen hier nicht endlich in die Gänge kommen, können wir uns von den Klimazielen verabschieden.“

