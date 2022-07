Der „Bürgeranwalt“: Lärmhölle Wien-Oberlaa

Am 9. Juli um 18.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Peter Resetarits beschäftigt sich in der jüngsten „Bürgeranwalt“-Ausgabe am Samstag, dem 9. Juli 2022, um 18.00 Uhr in ORF 2 mit folgenden Fällen:

Lärmhölle Wien-Oberlaa. Aggressive Autotuner terrorisieren die Anrainerinnen und Anrainer

Die sogenannte Tuning- und Roadrunner-Szene hat die Verkehrsflächen rund um den Kurpark Oberlaa entdeckt. Als sich „Bürgeranwalt“ zu Dreharbeiten angesagt hat, sind an die 200 Anrainerinnen und Anrainer gekommen, um dem ORF-Team den Leidensdruck zu schildern, der dadurch entstanden ist. Volksanwalt Walter Rosenkranz diskutiert mit Verantwortungsträgern aus dem zehnten Wiener Gemeindebezirk und der Stadt über erforderliche Maßnahmen.

Digitale Schule – bitte warten. Bekommt ein Lehrer/eine Lehrerin die Kosten für ein Tablet ersetzt?

In der Zeit des Lockdowns gab es in vielen Schulen Fernunterricht. Einige Lehrerinnen und Lehrer kauften sich deshalb auf eigene Kosten die erforderliche IT-Ausrüstung. Haben sie die Investition für das Distance Learning erstattet bekommen?

Gut versichert? Warum muss mit der Versicherung um die Kosten des Neubaus gestritten werden?

Vor fünf Jahren ist das Wirtschaftsgebäude von Familie T. im Waldviertel abgebrannt. Zum Glück war das Objekt versichert. Aber die Versicherung hat eine weit geringere Schadenshöhe errechnet als die Landwirtsfamilie. Wie wird der versicherte Neuwert korrekt berechnet?

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at