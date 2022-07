SPÖ-Termine von 11. Juli bis 17. Juli 2022

Wien (OTS/SK) -





MITTWOCH, 13. Juli 2022:

10.00 Uhr ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss (Nationalbibliothek, Camineum, Josefsplatz 1, 1010 Wien).

10.00 bis 13.00 SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr moderiert die Podiumsdiskussion „Partnership and development cooperation: Are they delivering for the SDGs?” anlässlich des High-level Political Forum 2022 in New York. Nähere Informationen zur Veranstaltung unter: https://tinyurl.com/47rna6hf

14.00 Uhr Der Bundesrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Großer Redoutensaal, Hofburg).

DONNERSTAG, 14. Juli 2022:

Im Rahmen der „Ein Land.“-Tour besucht SPÖ-Bundesparteivorsitzende, Klubobfrau Dr.in Pamela Rendi-Wagner die Premiere der Seefestspiele Mörbisch im Burgenland.

9.00 Uhr ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss (Nationalbibliothek, Camineum, Josefsplatz 1, 1010 Wien).

9.00 Uhr Der Bundesrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Großer Redoutensaal, Hofburg).

20.15 Uhr „PULS 24“-Sommergespräch mit SPÖ-Bundesparteivorsitzender, Klubobfrau Dr.in Pamela Rendi-Wagner.

FREITAG, 15. Juli 2022:

Im Rahmen der „Ein Land.“-Tour besucht SPÖ-Bundesparteivorsitzende, Klubobfrau Dr.in Pamela Rendi-Wagner Niederösterreich.

9.00 Uhr ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss (Nationalbibliothek, Camineum, Josefsplatz 1, 1010 Wien).

19.00 Uhr SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr spricht anlässlich des High-level Political Forum 2022 in New York als Vertreterin der Inter-Parliamentary Union zum Thema „Accelerating implementation of the 2030 Agenda – The contribution of Supreme Audit Institutions”. Nähere Informationen zur Veranstaltung unter: https://tinyurl.com/y4b9vu68.

(Schluss) bj/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/