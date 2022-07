SPÖ-Herr: Starker Emissionsanstieg zeigt Versagen der Regierung beim Klimaschutz

Klimaschutzgesetz fehlt seit mehr als 550 Tagen

Wien (OTS/SK) - Die SPÖ-Umweltsprecherin Julia Herr ist angesichts der heute veröffentlichten Zahlen der österreichischen Treibhausgas-Emissionen alarmiert: „Trotz Lockdowns und Pandemie steigen die Emissionen wieder ungebremst weiter – das Pandemiejahr 2020 war wohl nur ein einsamer Ausreißer!“ So stiegen die Emissionen im Vorjahr in Österreich neuerlich um 6,5 Prozent und würden klar jegliche Zielwerte eines Klimaschutzgesetzes sprengen – doch dieses Gesetz ist seit mehr als 550 Tagen ausständig. „Der starke Emissionsanstieg zeigt, wie dringend wir klare Zielvorgaben in einem Klimaschutzgesetz brauchen. Die Regierung agiert hier mehr als verantwortungslos und muss endlich eine Gesetzesvorlage einbringen“, kritisiert die SPÖ-Abgeordnete. ****

Im Klimaschutzgesetz wären die bisherigen Ziele und das Treibhausgasbudget geregelt, dieses ist jedoch bereits mit Ende 2020 ersatzlos ausgelaufen. Herr unterstreicht außerdem, dass mit diesen Emissionszahlen die Klimaneutralität in weiter Ferne liege: „ÖVP und Grüne erzählen zwar gerne von der Klimaneutralität 2040, doch der starker Emissionsanstieg zeigt das Versagen der Regierung beim Klimaschutz deutlich auf!“



„Ob Gletscherschmelze, extreme Hitzeperioden oder Trockenheit, wir haben keine Zeit mehr zu verlieren“, mahnt Herr und fordert Gewessler und die gesamte Regierung auf, auch im Energiebereich endlich Nägel mit Köpfen zu machen: „Egal ob bei Energieeffizienz und Energieverbrauch – ÖVP und Grüne sind hier weiter säumig. Statt weiter groß herumzureden muss hier endlich gehandelt werden!“ Die SPÖ-Umweltsprecherin fordert angesichts der aktuellen Krise auch mehr Tempo beim Ausbau der erneuerbaren Energie: „Zurück zu Öl und Kohle kann nicht die einzige Antwort auf die aktuelle Energiekrise sein. Wenn wir den CO2-Ausstoß wirklich senken wollen, braucht es mehr Energie aus Wind und Sonne! Und hier passiert viel zu wenig!“ Herr erklärt abschließend: „Die Versprechen zum Thema Klimaschutz und Klimaneutralität bleiben PR und Überschriften im Regierungsprogramm und kommen nicht auf den Boden! Diese Regierung ist am Ende.“ (Schluss) sr/up

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klubpresse @ spoe.at

https://klub.spoe.at