Neßler/Bürstmayr: Familienbeihilfe für Ukrainer:innen ist wichtige Unterstützung für die Kinder

Grüne: Höchste Priorität, keine Familie im Stich zu lassen

Wien (OTS) - „Wir haben den Menschen aus der Ukraine, die vor Putins Angriffskrieg nach Österreich geflohen sind, unsere größtmögliche Solidarität und Unterstützung versprochen. Mit der umfassenden Gewährung der Familienbeihilfe, auch rückwirkend, setzen wir einen wichtigen Schritt um, der den Kindern zugutekommen wird“, freut sich Barbara Neßler, Sprecherin für Kinder, Jugend und Familie. Und weiter: „Für uns Grüne war es immer höchste Priorität, keine Familie im Stich zu lassen. Daher freue ich mich über die Lösung, von der nun auch wirklich alle Kinder der vertriebenen Ukrainer:innen profitieren.“

Mit der von Sozialminister Johannes Rauch und Familienministerin Susanne Raab präsentierten Einigung wird die Gesetzeslücke bei der Gewährung der Familienbeihilfe für vertriebene Ukrainer:innen geschlossen. Diese Einigung ist insofern wichtig, als dass auch andere Leistungen an die Familienbeihilfe gebunden sind. So bekommen vertriebene Ukrainer:innen jetzt nicht nur die Familienbeihilfe, sondern auch andere Leistungen, die mit ihr verbunden sind. Dazu gehören beispielsweise das Kinderbetreuungsgeld, der Kinderabsatzbetrag, der Alleinerziehendenabsetzbetrag, der Familienbonus Plus und viele weitere.

„Uns war es wichtig, einen effizienten Zugang zu schaffen, von dem alle vertriebenen Ukrainer:innen profitieren. Bei der Familienbeihilfe geht es schließlich um den Ausgleich der finanziellen Mehrbelastung von Familien mit Kindern“, sagt Neßler.

„Zehntausende Frauen sind mit ihren Kindern aus der Ukraine zu uns geflüchtet – sie bestmöglich zu unterstützen ist auch ein wichtiges Signal nach außen. Und zwar auch an denjenigen, der sie vertrieben hat. Wir lassen uns nicht einschüchtern, wir geben nicht nach, im Gegenteil: wir nehmen Vertriebene auf und geben ihnen, was sie brauchen. So lange das eben dauert“, sagt Georg Bürstmayr, Sprecher für Inneres, Sicherheit und Asylpolitik der Grünen.

