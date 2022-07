Medienöffentliche Termine von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Zeit vom 11. – 17. Juli 2022

Wien (OTS) - Montag, 11. Juli

11.00 Uhr: Angelobung von Gabriele Schwarz zum neuen Mitglied der Volksanwaltschaft/Rede (Präsidentschaftskanzlei)

Hinweis: Der Zutritt ist nur mit einem gültigen PCR-Test (max. 48 Std. alt) oder einem tagesaktuellen Antigen-Test (abgenommen durch eine Apotheke) und andauerndem Tragen einer FFP2-Maske erlaubt.

Dienstag, 12. Juli

Offizieller Besuch der Präsidentin der Hellenischen Republik, Katerina N. Sakkellaropoulou und von Pavlos Kotsonis in Österreich

10.30 Uhr: Begrüßung mit militärischen Ehren durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen (Innerer Burghof)

anschl.: Fotopoint vor dem Bellariator (Ballhausplatz)

12.00 Uhr: Pressegespräch der beiden Staatsoberhäupter (Präsidentschaftskanzlei)

Hinweis: Die Teilnahme ist nur mit einem vom Bundespressedienst für diese Veranstaltung ausgestellten Akkreditierungsausweis möglich. Anmeldungen zur Akkreditierung sind auf der Website des Bundeskanzleramtes www.bundeskanzleramt.gv.at/akkreditierung möglich.

Der Zutritt in die Präsidentschaftskanzlei ist nur mit einem gültigem PCR-Test (max. 48 Std. alt) oder tagesaktuellem Antigen-Test (Abnahme durch eine Apotheke) und andauerndem Tragen einer FFP-Maske erlaubt.

17.25 Uhr: Gespräch mit dem Vizekanzler und Wirtschaftsminister der Bundesrepublik Deutschland, Robert Habeck/Fotopoint (Präsidentschaftskanzlei)

Hinweis: Der Zutritt in die Präsidentschaftskanzlei ist nur mit einem gültigem PCR-Test (max. 48 Std. alt) oder tagesaktuellem Antigen-Test (Abnahme durch eine Apotheke) und andauerndem Tragen einer FFP-Maske erlaubt.

Mittwoch, 13. Juli

16.00 Uhr: Sommerempfang für Menschen mit Behinderung/Rede (Zeremoniensaal/Wiener Hofburg)

Hinweis: Der Zutritt ist nur mit einem gültigem PCR-Test (max. 48 Std. alt) oder tagesaktuellem Antigen-Test (Abnahme durch eine Apotheke) und andauerndem Tragen einer FFP-Maske erlaubt.

Donnerstag, 14. Juli

15.00 Uhr: Teilnahme an der Sub auspiciis-Promotion an der Technischen Universität Graz/Rede (TU Graz)

Samstag, 16. Juli

11.00 Uhr: Besuch der Stadtgemeinde Eferding anlässlich 800 Jahre Stadterhebung/Rede (4070 Eferding)

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Präsidentschaftskanzlei, Presse und Kommunikation

(++43-1) 53422 230

kommunikation @ hofburg.at

http://www.bundespraesident.at