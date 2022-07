SGS-Gruppe übernimmt proderm (FOTO)

Hamburg (ots) - SGS gab heute die Übernahme der proderm GmbH bekannt, dem führenden Anbieter von fortschrittlichen klinischen Testlösungen für Kosmetika, Körperpflegeprodukte, dermatologische Arzneimittel und Medizinprodukte in Deutschland. Das 1994 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Schenefeld bei Hamburg und zwei weiteren Standorten in Deutschland betreut Kunden aus der Consumer-Care- und Pharmaindustrie weltweit. Als Clinical Research Organization (CRO), das klinische Studien von der ersten Beratung bis zum Abschlussbericht durchführt, verzeichnete proderm im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 ein konstantes Wachstum und erwirtschaftete einen Umsatz von rund 13 Millionen Euro. Das Unternehmen beschäftigt rund 140 hochqualifizierte Mitarbeiter, die das globale Netzwerk von SGS Cosmetics and Hygiene Services mit 45 Laboren und klinischen Prüfstandorten in Nordamerika, Europa und Asien ergänzen.

"Diese Akquisition unterstützt unsere strategische Entwicklung, indem wir unser globales Netzwerk noch stärker auf die wichtigsten TIC-Megatrends und Kundenanforderungen der Gesundheits- und Ernährungsindustrie ausrichten. Sie stärkt unsere weltweit führende Position bei der Prüfung von Kosmetika und Körperpflegeprodukten, Arzneimitteln und Medizinprodukten, indem sie uns innovative Fähigkeiten und ein starkes wissenschaftliches Know-how verleiht und unseren guten Ruf stärkt," erklärt Frankie NG, CEO der SGS-Gruppe.

Prof. Dr. Klaus-Peter Wilhelm, Gründer und CEO von proderm sagt: "Wir freuen uns sehr, Teil des globalen SGS-Netzwerks mit Laboren und klinischen Prüfstandorten zu werden. Durch die Bündelung unserer Kräfte mit SGS werden wir in der Lage sein, unser Wachstum durch erweiterte Dienstleistungen für unsere weltweiten Kunden zu beschleunigen. Wir sehen positive Synergien, insbesondere durch die Bereitstellung von dermatologischen Studien in verschiedenen geographischen Regionen und Ethnien."

SGS ist weltweit führend im Bereich der Kosmetik-, Waschmittel- und Hygienetests und verfügt über ein einzigartiges Netzwerk mit Laboratorien und klinischen Prüfzentren in Nordamerika, Europa und Asien. SGS bietet innovative Lösungen, einschließlich analytischer, mikrobiologischer und In-vitro-Tests, klinischer Studien zur Sicherheit und Wirksamkeit sowie regulatorischer Dienstleistungen. "Wir freuen uns auch sehr auf die enge Zusammenarbeit und wollen das hinzugewonnene und weltweit anerkannte Fachwissen dazu nutzen, unsere Angebote für unsere Kunden zu erweitern," erklärt Dr. Sheida Hönlinger, Director Life Science, Director Health Science, Cosmetics & Hygiene, bei der SGS in Deutschland.

Über die SGS Gruppe:

SGS ist das weltweit führende Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsunternehmen. 1878 gegründet, setzt die SGS mit Hauptsitz in Genf mit mehr als 93.000 Mitarbeitern und einem internationalen Netzwerk von über 2.600 Niederlassungen und Laboratorien global anerkannte Maßstäbe für Qualität und Integrität. In Deutschland ist die SGS-Gruppe seit 1920 aktiv und bundesweit mit rund 4.000 Mitarbeitern an über 50 Standorten präsent. Zu ihr gehören auch die SGS-TÜV Saar GmbH und die SGS Institut Fresenius GmbH. Gemeinsam arbeiten wir daran, eine bessere, sicherere und stärker vernetzte Welt zu schaffen. Weitere Informationen sind hier online zu finden: www.sgs.com.

Über proderm

proderm ist das weltweit renommierte Auftragsforschungsinstitut für Dermatologie. Unsere Basis ist ein hochmotiviertes und effizientes Team aus knapp 140 Studienexperten und mehr als 20 Fachärzten. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung übernehmen wir kompetent alle Aufgaben rund um Studien an Haut und Schleimhäuten. Dies gilt für alle Produkte, unabhängig vom regulatorischen Rahmen: von Kosmetika bis zu Arzneimitteln. Jährlich prüfen wir mehr als 2.000 Kosmetika namhafter Hersteller auf Wirksamkeit und Verträglichkeit und schließen mehr als 5 zulassungsrelevante Studien mit Arzneimitteln und Medizinprodukten erfolgreich ab. Our ambition? Excellence. Weitere Informationen sind hier online zu finden: www.proderm.de.

Rückfragen & Kontakt:

SGS Holding Deutschland B.V. & Co. KG

Thorsten Vespermann

Pressesprecher

Heidenkampsweg 99

D-20097 Hamburg



Phone: +49 40 30101 - 298

E-Mail: de.presse @ sgs.com

www.sgsgroup.de/presse