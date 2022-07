Ribo/Fischer: Wir stellen Kredite auch für Senior:innen sicher

Grüne: Entschließungsantrag „Rechtssicherheit bei der Kreditvergabe an ältere Menschen“ im gestrigen Plenum eingebracht

Wien (OTS) - Die rechtlichen Vorgaben verpflichten Kreditgeber insbesondere zu einer eingehenden Prüfung der Kreditwürdigkeit. Die Situation führt allerdings zu Härten, weil ältere Kundinnen und Kunden es als diskriminierend empfinden, wenn ihnen ein Kredit nicht gewährt wird – allein wegen ihres Alters - während Banken oft keinen Handlungsspielraum für eine positive Erledigung haben. Um Finanzierungsbedürfnisse älterer Menschen leichter befriedigen zu können, sind daher aus Sicht aller Beteiligten rechtssichere Rahmenbedingungen wichtig. Dies gilt gleichermaßen für die Herausforderung, dass auch der pflegegerechte Umbau von Wohnungen und Einfamilienhäusern aus demographischen Gründen noch mehr an Bedeutung gewinnen werden. Es gilt durch einen klugen Interessenausgleich Rahmenbedingungen zu schaffen, die das tägliche Leben von Menschen nicht unnötig erschweren. Bei den Kreditvergaben scheint es sinnvoll, diese Balance in einem für die Praxis notwendigen Ausmaß herzustellen. Daher haben die Regierungsparteien gestern im Plenum einen entsprechenden Entschließungsantrag zur „Rechtssicherheit bei der Kreditvergabe an ältere Menschen“ eingebracht, der genau dies künftig sicherstellen soll.

"Senior:innen sind wichtige Mitglieder unserer Gesellschaft. Sie haben aktive und vielfältige Leben, in denen sie auch langfristige Investitionen tätigen. Auch Senior:innen möchten ihren Beitrag leisten und bauen so Solarpanele auf Häusern, investieren in Wärmedämmungen oder helfen dabei, ihr Umfeld barrierefrei für alle zu machen. Mir ist es besonders wichtig, dass Senior:innen die Gelegenheit zu all diesen Dingen haben um aktiv teilhaben zu können. Aus diesem Grund ist es wichtig, ihnen Zugang zu Krediten zu ermöglichen", meint Bedrana Ribo, Senior:innensprecherin der Grünen.

Ulli Fischer, Konsumentenschutzsprecherin der Grünen bekräftigt: „Wir müssen eine gesetzliche Regelung schaffen, die eine rechtssichere Vergabe von Krediten unbeschadet eines höheren Alters von Kreditwerberinnen und Kreditwerbern ermöglicht.“

