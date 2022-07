AVISO: 14.7.: Vom Feld direkt in den Samariterbund-Sozialmarkt: Simmeringer Bauern übergeben Lebensmittelspende

Immer mehr Menschen sind auf günstige Waren in Sozialmärkten angewiesen. Nun helfen auch Bauern aus Wien Simmering mit frischem Gemüse aus.

Wien (OTS) - Am 14. Juli holt der Samariterbund direkt bei den Bauern in Wien Simmering Gemüse und Kräuter ab und beliefert damit die Sozialmärkte. Der Samariterbund ist auf Lebensmittelspenden angewiesen, um alle Sozialmarkt-Kund*innen versorgen zu können und versucht dringend noch mehr Produzenten und Landwirte als Unterstützer zu gewinnen.

„Ich möchte Menschen helfen, denen es wirtschaftlich nicht so gut geht“, sagt Christian Schmidt, Landwirt auf der Simmeringer Haide. Mit dieser Motivation startete er gemeinsam mit einigen anderen Bauern aus Wien Simmering die Kooperation mit den Sozialmärkten des Samariterbund Wiens. „Wenn jeder ein wenig gibt, so ist das in Summe eine große Hilfe für Menschen in finanziell schwierigen Zeiten“, so Schmidt.

„Das Leben wird teurer, das spüren immer mehr Menschen beim täglichen Einkauf. Viele von ihnen weichen daher in die günstigen Sozialmärkte aus. Wir sind daher stets bemüht mehr Unterstützer, die bereit sind Lebensmittel zu spenden, zu gewinnen, um weiterhin unsere Kundinnen und Kunden gut versorgen zu können. Ich freue mich sehr über die neue Kooperation mit Landwirten in Wien Simmering, die unsere Sozialmärkte mit ihren Waren unterstützen und bedanke mich dafür sehr herzlich“, sagt Oliver Löhlein, Geschäftsführer des Samariterbund Wiens.



Anlässlich der Kooperation „Vom Feld direkt in den Sozialmarkt“ lädt der Samariterbund Wien zum Termin. Gesprächspartner sind:



Christian Schmidt, Landwirt und Initiator des Projekts

Bezirksvorsteher Thomas Steinhart

Oliver Löhlein, Geschäftsführer des Samariterbund Wiens

Georg Jelenko, Leiter der Sozialmärkte des Samariterbund Wiens



Datum: 14.07.2022, 10:00 - 10:30 Uhr

Ort: Neurissenweg 25b, 1110 Wien, Österreich

