Nebenflächen in Ortsdurchfahrt von Groß-Raßberg im Zuge der Landesstraße L 2251 neugestaltet

LR Schleritzko: Bedeutet einen ordentlichen Schritt nach vorne für die Lebensqualität und die Verkehrssicherheit

St. Pölten (OTS) - Landesrat Ludwig Schleritzko nahm kürzlich im Beisein von Bürgermeisterin Karin Winter die Fertigstellung für die Neugestaltung der Nebenflächen an der Landesstraße L 2251 in Groß-Raßberg, Gemeindegebiet von Maria Anzbach, vor. Die Arbeiten wurden von der Straßenmeisterei Neulengbach in Zusammenarbeit mit Bau- und Lieferfirmen aus der Region durchgeführt. Die Materialkosten belaufen sich auf rund 65.000 Euro und werden von der Marktgemeinde Maria Anzbach getragen.

„Die Neugestaltung der Nebenflächen an der Landesstraße L 2251 in Groß-Raßberg trägt wesentlich dazu bei, die Verkehrssicherheit sowie auch die Lebensqualität für die Bürgerinnen und Bürger zu erhöhen“, meint dazu Mobilitätslandesrat Schleritzko.

Zum einen wurden auf Wunsch der Anrainer Parkflächen und Grünflächen angelegt, zum anderen Lichtwellenleiter und Leitungen für die Straßenbeleuchtung verlegt. Weiters erfolgte die Anpassung der Entwässerungseinrichtungen an die neuen Gegebenheiten.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

