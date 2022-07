Mobilitätsagentur Wien: Aktion „Mit dem Rad ins Bad“ bietet gratis Radchecks vor Wiens Freibädern

Wien (OTS) - Im Juli und August 2022 ist das #radliebewien-Service Zelt vor Wiens Sommerbädern unterwegs, um gratis Radchecks anzubieten. Besucher*innen von Bädern haben die Möglichkeit, beim Fahrrad Wien Mechaniker*innen-Team ihr Rad servicieren zu lassen.

Immer mehr Menschen nutzen das Fahrrad in Wien, sei es für das Radeln ins Büro, zum Freunde treffen oder eben auch zur Erfrischung im kühlen Nass. Noch mehr Spaß macht das Radfahren, wenn das Fahrrad wie „frisch geschmiert“ läuft – denn wenn Bremsen und Lichter richtig funktionieren ist man sicherer unterwegs.

„Wir laden die Wienerinnen und Wiener ein, ihre Fahrräder checken zu lassen“, so Geschäftsführer der Mobilitätsagentur Martin Blum. „Das Fahrrad servicieren lassen, entspannt ins Bad radeln und den Sommer genießen. Darum, geht’s bei der Aktion „Mit dem Rad ins Bad.“ Bis 15. August gibt es kostenlose Radchecks vor Wiener Bädern. Alle Termine und Standorte finden Sie auf www.fahrradwien.at

19 gratis Radchecks

19 Mal macht das Servicezelt Station vor Wiens Bädern und Badeplätzen. Dabei können die Besucher*innen ihr Rad gratis servicieren lassen. „Wien baut im Zuge der größten Radwegeoffensive Radwege in der ganzen Stadt aus, alleine heuer setzen wir 44 Projekte um und wir investieren bis 2025 ganze 100 Mio. in die Radwege-Infrastruktur. Zugleich bieten wir den Radfahrenden auch breites Service – um beispielsweise mit einem gut servicierten Rad rasch und stressfrei zum Baden zu kommen“, so Mobilitätsstadträtin Ulli Sima.

„Es werden Schaltung und Bremsen kontrolliert und bei Bedarf eingestellt, auch die wichtigsten Schrauben werden nachgezogen. Das erhöht die Sicherheit und auch die Radliebe, denn ein gut gepflegtes Rad macht noch mehr Spaß“, so Martin Blum, Radverkehrsbeauftragter und Geschäftsführer der Mobilitätsagentur Wien.

Weitere kostenlose Radchecks gibt es in diesem Sommer, jeden Samstag bis 10. September auch bei der summerstage.

Vorbeikommen, Rad abgeben, Erfrischung genießen

Gemeinsam mit dem Verein Lenkerbande, werden die Räder professionell serviciert. Bei den Radchecks gilt das „First come, first served“-Prinzip, das heißt: wer zuerst kommt wird zuerst bedient. Pro Person wird nur ein Fahrrad serviciert. Eine Voranmeldung ist nicht möglich. Im Mittelpunkt des Checks stehen die wesentlichen Komponenten des Fahrrades – Laufräder, Bremsen und Schaltung. Diese werden, wenn nötig, neu eingestellt. Für größere Reparaturen wird der Besuch einer Radwerkstatt oder eines Fahrradgeschäfts empfohlen.

Mit dem Rad ins Bad. Die Termine im Überblick:

Sonntag, 10. Juli - 10-19 Uhr - Gänsehäufel

Dienstag, 12. Juli - 15-19 Uhr - Laaerbergbad

Donnerstag, 14. Juli - 15-19 Uhr - Großfeldsiedlungsbad

Samstag, 16. Juli - 10-19 Uhr - Copa Beach

Sonntag, 17. Juli - 10-19 Uhr - Simmeringer Bad

Donnerstag, 21. Juli - 15-19 Uhr - Hietzinger Bad

Samstag, 23. Juli - 10-19 Uhr - Höpferbad

Sonntag, 24. Juli - 10-19 Uhr - Angelibad

Donnerstag, 28. Juli - 15.-19 Uhr - Laaerbergbad

Samstag, 30. Juli - 10-19 Uhr - Großfeldsiedlungsbad

Sonntag, 31. Juli - 10-19 Uhr - Hietziger Bad



Dienstag, 02. August - 15-19 Uhr - Simmeringer Bad

Donnerstag, 04. August - 15-19 Uhr - Copa Beach

Samstag, 06. August - 10-19 Uhr - Gänsehäufel

Sonntag, 07. August - 10-19 Uhr - Laaerbergbad

Donnerstag, 11. August - 15-19 Uhr - Simmeringer Bad

Samstag, 13. August - 10-19 Uhr - Angelibad

Sonntag, 14. August - 10-19 Uhr - Höpferbad

Montag, 15. August - 10-19 Uhr - Copa Beach

