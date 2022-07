Digitale “Summer Academy 2022”: Google und Bildungspartner bieten mit Online-Kursen Sprungbrett zum digitalen Erfolg an

Wien (OTS) - Die digitale “Summer Academy” geht im Sommer 2022 in die dritte Runde: Zwischen dem 25. Juli und 19. August bietet Google zusammen mit Bildungspartnern interessierten Personen und KMUs erneut die Möglichkeit, sich kostenlos weiterzubilden und sich so fit für die digitale Zukunft zu machen. Interessenten können aus über 40 Webinaren wählen, die sie bei der Entwicklung ihrer Kompetenzen unterstützen.

Die Summer Academy bietet praxisbezogene Weiterbildungsangebote in unterschiedlichsten digitalen Bereichen – kompetente Partner wie Fifteen Seconds, Strategy Sprints, Glacier Carbon Reduction GmbH und General Assembly sowie zahlreiche Fachexpert:innen bieten für vier Wochen wieder kostenlose Online-Schulungen an. So wird auch in diesem Sommer Interessent:innen wieder im Rahmen der Initiative Google Zukunftswerkstatt Österreich ein top aktuelles und hochwertiges Lern-Programm geboten, das spezifische Fähigkeiten im digitalen Bereich fördert. Dazu Christine Antlanger-Winter, Country Director von Google Austria: „Digitale Kompetenzen sind heute sowohl für Privatpersonen wie Unternehmen ein zentraler Baustein für eine erfolgreiche Zukunft. Deshalb organisieren wir dieses Jahr zum dritten Mal die “Summer Academy” im Rahmen unserer #ZukunftswerkstattÖsterreich, um das Thema 'Upskilling' in Österreich weiter zu etablieren.”

Zu den Live-Trainings gehören zum Beispiel Workshops in den Bereichen Sales Automation, Webanalyse, Suchmaschinenmarketing mit Google Ads oder SEO Grundlagen für KMU, aber auch Webinare aus dem Soft Skills Bereich wie “Stimme, Sprechen und Körpersprache”, “How to run hiring interviews and manage the talent pipeline” und #IamRemarkable. Dies sind nur einige Highlights aus dem Programm – eine Übersicht zu den diesjährigen Themen sowie den Trainer:innen finden Sie hier.

Mehr Informationen zu den Kursen der “Summer Academy” finden Sie auf der Programmübersicht: events.withgoogle.com/google-summer-academy-2022/programmbersicht

Rückfragen & Kontakt:

Samuel Leiser

Communications Manager B2B

Google Austria / Schweiz



PR-Agentur The Skills Group

Bettina Loidhold

01-505 26 25-27

google.presse @ skills.at