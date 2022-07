respACT in Kärnten: Mobilitäts- und Antriebskonzepte im Kontext der Klimakrise

Pörtschach (OTS) - Muss Klimaneutralität unter dem Aspekt der Energiesicherheit neu gedacht werden? Prof. Dr. Uwe Grebe, Geschäftsführer AVL List GmbH Global Business Development, Sales & International Operations, Antriebssysteme, widmete sich dieser Frage beim diesjährigen Business Lunch am Wörthersee.

Der Impulsvortrag des Geschäftsführers von AVL spiegelte die neuesten Entwicklungstrends für die verschiedenen Antriebsarten wider und stellte diese in den Kontext der politischen Maßnahmen für ausgewählte Regionen sowie der verschiedenen Strategien zur CO2-Reduzierung. Weiters gab seine Präsentation einen Ausblick auf die CO2- Emissionen über den gesamten Lebenszyklus der Fahrzeuge. „ Langfristig wird die Vermeidung von CO2-Emissionen im Lebenszyklus eines Fahrzeugs zur neuen Währung. Der Verkehrssektor wird zunehmend um die begrenzten erneuerbaren Energiequellen konkurrieren .“

Mag.a Dr.in Herta Stockbauer, Vorstandsvorsitzende der BKS Bank, respACT-Vizepräsidentin und -Landeskoordinatorin für Kärnten, stellt fest: „ Die BKS Bank AG hat Nachhaltigkeit und Klimaschutz fest in ihrer Unternehmensstrategie und -kultur verankert. Der BKS Bank-Fuhrpark wird beispielsweise bei Neuanschaffungen ausschließlich mit Fahrzeugen der Emissionsklasse 6, oder mit Hybrid- und E-Fahrzeugen bestückt. Dass in der EU ab 2035 nur noch Autos ohne Verbrennungsmotoren zugelassen werden, bestätigt unseren eingeschlagenen Weg als Nachhaltigkeits-Vorreiter und bringt mehr Sicherheit für die heimische Industrie und Energieunabhängigkeit ."

Die Schlüsselrolle der Unternehmen

respACT hebt in seiner Veranstaltungsreihe „Business Lunch“ die entscheidende Rolle privatwirtschaftlicher Unternehmen für die Umsetzung des Green Deals in Österreich hervor. Damit wird auch ein wichtiger Schritt in Richtung Implementierung der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (engl. Sustainable Development Goals, SDGs) gesetzt, die gleichzeitig globale Probleme adressieren und dabei Marktchancen und Innovationspotenziale aufzeigen. Das Format des Business Lunches bietet zudem die Möglichkeit im exklusiven Kreis auf Geschäftsführungsebene zu diskutieren und sich mit respACT-Mitgliedsbetrieben sowie interessierten Unternehmen aus Kärnten über aktuelle Nachhaltigkeitsthemen auszutauschen.

Über respACT

respACT – austrian business council for sustainable development – ist Österreichs führende Unternehmensplattform zu Corporate Social Responsibility (CSR) und Nachhaltiger Entwicklung. Der Verein unterstützt seine über 370 Mitgliedsunternehmen dabei, ökologische und soziale Ziele ökonomisch und eigenverantwortlich zu erreichen. www.respact.at

Seit 2004 fungiert respACT als Koordinierungsstelle des Global Compact Netzwerkes Österreich.

Die Veranstaltung wurde von der BKS Bank, der Industriellenvereinigung Kärnten und Wirtschaftskammer Kärnten unterstützt sowie vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) gefördert.

