Der Spezialist für Präzisions-Immersionskühllösungen, Iceotope Technologies, sichert sich 30 Mio. £ Finanzierung durch internationales Konsortium unter der Leitung von Impact Investor ABC Impact

Private-Equity-Unternehmen ABC Impact aus Singapur investiert in Iceotope, um die CO2-Emissionen von Rechenzentren stärker zu reduzieren und Fortschritte beim Erreichen von Netto-Null-Emissionen in diesem Bereich zu erzielen

Das Konsortium umfasst nVent, einen weltweit führenden Anbieter von elektrischen Verbindungs- und Schutzlösungen, und die SDCL Energy Efficiency Income Trust plc, eine FTSE 250-Investmentgesellschaft, als strategische Investoren

Iceotope Technologies Limited („Iceotope"), der weltweit führende Anbieter von Präzisions-Immersionskühltechnologie, hat heute bekannt gegeben, dass ein weltweites Investitionskonsortium unter der Leitung der Private-Equity-Gesellschaft ABC Impact aus Singapur dem Unternehmen im Rahmen seiner Finanzierungsrunde Investitionen in Höhe von 30 Millionen Pfund gewährt hat. Die umweltfreundliche Technologie von Iceotope reduziert den Strom- und Wasserbedarf für die Kühlung von Servern in Rechenzentren und hilft der Rechenzentrumsbranche dabei, ihr Ziel von Netto-Null-Emissionen zu konkretisieren.

Das internationale Konsortium umfasst strategische Investitionen von nVent, einem weltweit führenden Anbieter von elektrischen Verbindungs- und Schutzlösungen, sowie der FTSE 250 Investmentgesellschaft SDCL Energy Efficiency Income Trust plc. Weitere Investoren in dieser Runde sind Northern Gritstone, British Patient Capital, Pavilion Capital und der bestehende Investor Edinv.

Im Rahmen einer strategischen Allianz mit Iceotope wird nVent neue modulare integrierte Lösungen für Rechenzentren, Edge-Anlagen und High-Performance-Computing-Anwendungen anbieten. Durch die weltweite Bereitstellung der Technologie von Iceotope in einer ganzheitlichen Suite von Rechenzentrumslösungen, wird diese Allianz deren Verbreitung weiter beschleunigen.

Tan Shao Ming, Chief Investment Officer bei ABC Impact, sagte: „Lösungen für den Klima- und Wasserschutz sind einer der Schwerpunkte bei unseren Investitionen. Da mit dem Aufkommen von IoT und der 5G-Einführung ein großer Teil des Datenwachstums in den kommenden Jahren in Asien stattfinden soll, wird sich die Anzahl der Rechenzentren in der Region weiter erhöhen. Die Präzisionskühlungslösungen von Iceotope ermöglichen Rechenzentren den Übergang zu einer nachhaltigeren Infrastruktur mit einem geringeren Umwelt- und Immobilienfußabdruck. Durch die Steigerung der Effizienz bei Strom- und Wasserverbrauch können Rechenzentren zu den weltweiten Bemühungen zur Reduzierung der CO2-Emissionen beitragen. Wir erkennen ein enormes Potenzial für den Einsatz dieser Technologie in Asien, insbesondere in Regionen mit tropischem Klima, und wir freuen uns darauf, in Zusammenarbeit mit Iceotope die positiven Auswirkungen zu skalieren."

David Craig, der CEO von Iceotope Technologies, sagte: „Diese bedeutende Investition, eine der größten Investitionen im Bereich der Flüssigkeitskühlung in jüngster Zeit, validiert die großartige Arbeit, die unsere Entwickler für unsere Kunden auf der ganzen Welt leisten. Auch unsere vielen Technologie- und Vertriebspartner, die ihr Vertrauen in unsere Fähigkeit gesetzt haben, Server in Rechenzentren in einem vertikalen Rack-Formfaktor effizienter zu kühlen, erhaltet damit Bestätigung. Der Rechenzentrumssektor ist weltweit bereits von enormer Größe und wird mit der zunehmenden Verbreitung von Edge-Einrichtungen bis in die entlegensten Winkel der Zivilisation einen noch größerem Platz einnehmen. Wir freuen uns daher darauf, unseren Plan für die internationale Implementierung mit Hilfe unserer neuen und bestehenden Investitionspartner zu beschleunigen."

Die Flüssigkeitskühlung hat sich zwar seit langem etabliert und ist zum Standard bei HPC-Anwendungen (High-Performance Computing) geworden, doch für die Kühlung von großen Datenunternehmen, Co-Location- und Cloud-Rechenzentren war die Luftkühlung bisher der bevorzugte Ansatz. Diese Situation ändert sich jedoch mit der zunehmenden Verbreitung der Flüssigkeitskühlung rapide. Es wird davon ausgegangen, dass der globale Markt für Flüssigkeitskühlung in Rechenzentren bis 2027 mit einer CAGR von 24,8 %[1] auf 6,4 Milliarden US-Dollar wachsen wird.

Die Präzisions-Immersionskühllösungen von Iceotope auf Chassis-Ebene sind für die Kühlung des gesamten IT-Stacks in jedem Anwendungsfall konzipiert, von Hyperscale bis Extreme Edge. Sie ermöglichen es, bis zu 96 % Wasser und bis zu 40 % Strom zu sparen, und reduzieren die Kohlenstoffemissionen um bis zu 40 % pro kW des ITE[2]. Die Flüssigkeitskühllösungen von Iceotope sind auf Chassis-Ebene zu 100 % abgedichtet und bieten eine extreme Kühlleistung; zugleich isolieren und schützen sie die kritische IT von der Umgebung und der Atmosphäre. Formfaktoren nach Industriestandard ermöglichen eine einfache Wartung und einen Austausch im laufenden Betrieb - an jedem beliebigen Ort, ohne Unordnung und ohne schweres Hebezeug.

Joe Ruzynski, President of Enclosures bei nVent, sagte: „Ich freue mich, dass wir unsere Beziehung zu Iceotope vertiefen. Gemeinsam haben wir nachhaltige, innovative Kühllösungen entwickelt, die effizient gegen Hitze vorgehen und Ausfallzeiten in Rechenzentren vermeiden. Ab sofort haben wir die Möglichkeit, auf unserem Erfolg aufzubauen und die nächste Phase der Präzisions-Immersionskühlung einzuläuten - und dies in einem spannenden und wachsenden Umfeld."

Jonathan Maxwell, Gründer und CEO von Sustainable Development Capital LLP, dem Investmentmanager von SEEIT, sagte: „Rechenzentren gehören zu den am schnellsten wachsenden Treibern der Nachfrage nach Strom und Kühlung weltweit. Wir freuen uns, Iceotope dabei zu unterstützen, den Einsatz seiner innovativen energieeffizienten Technologie in diesem dynamischen Sektor auszubauen."

In den letzten 18 Monaten hat Iceotope zahlreiche Auszeichnungen für seine Innovationen erhalten, darunter den DCS Award 2021 für das „Edge Computing Product of the Year", es war unter den Top 10 der innovativsten Kühlungsunternehmen des Data Centre Magazine, auf der Liste „100 Edge Companies to Watch 2022" von STL Partners und das Unternehmen wurde bei den Electrical Review und Data Centre Review Excellence Awards in London als „Data Centre Design & Build Product of the Year" und „Data Centre Cooling Product of the Year 2022" ausgezeichnet.

Informationen zu Iceotope

Die Präzisions-Immersionskühllösungen von Iceotope auf Chassis-Ebene sind für die Kühlung des gesamten IT-Stacks in jedem Anwendungsfall konzipiert, von Hyperscale bis Extreme Edge. Durch den Wegfall von Lüftern und Luftkühlungsinfrastruktur arbeiten die Iceotope-Technologien nahezu geräuschlos. Dies führt zu einer bahnbrechenden Reduzierung des Strom- und Wasserverbrauchs sowie zu erheblichen Kostensenkungen bei Entwurf, Bau und Betrieb von Rechenzentren. Weitere Informationen finden Sie unter: www.iceotope.com.

Informationen zu ABC Impact

ABC Impact ist ein auf Impact Investing spezialisiertes Private-Equity-Unternehmen mit Hauptsitz in Singapur und mit Fokus auf Asien. Wir investieren in Unternehmen, die an einem Wandel zu mehr Nachhaltigkeit arbeiten, indem sie die drängendsten Herausforderungen der Welt wie Klimawandel, Ressourcenknappheit und zunehmende Ungleichheit angehen. Zu unseren Investitionsschwerpunkten gehören finanzielle und digitale Integration, bessere Gesundheit und Bildung, Klima- und Wasserlösungen, nachhaltige Ernährung und Landwirtschaft sowie intelligente und lebenswerte Städte.

Wir sind davon überzeugt, dass Impact Investing ein Beispiel dafür ist, welchen positiven Einfluss privates Kapital ausüben kann. Es kann einen Beitrag zum Wachstum von innovativeren und widerstandsfähigeren Unternehmen leisten, die einen gesellschaftlichen und ökologischen Nutzen bringen. Wir sind ein disziplinierter Investor mit einem rigorosen und evidenzbasierten Ansatz zur Bewertung des Impacts. Unser Ziel ist es, positive und messbare soziale oder ökologische Ergebnisse zu generieren und gleichzeitig eine überzeugende risikobereinigte Rendite für unsere Investoren zu erzielen.

Unsere Anlagen orientieren sich an unserem „ABC Framework": „an A ctive Economy, a B eautiful Society, and a C lean Earth" (eine aktive Wirtschaft, eine lebenswerte Gesellschaft und eine saubere Erde). Das ABC Framework wurde von der Investmentgesellschaft Temasek aus Singapur ins Leben gerufen und baut auf den Grundsätzen der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen auf.

An unserem Startfonds mit einem Investitionsvolumen von 405 Millionen S$ sind Investoren wie Temasek Trust, Temasek, Pavilion Capital, Mapletree Investments, Seatown Holdings, Sembcorp Industries und Singapore Power beteiligt.

Besuchen Sie www.abcimpact.com.sg für weitere Informationen. Unser aktueller Impact Report, „Inspiring Impact", ist verfügbar auf www.abcimpact.com.sg/impactreport2021.

Informationen zu nVent

nVent ist ein weltweit aktiver führender Anbieter von elektrischen Verbindungs- und Schutzlösungen. Wir sind der Überzeugung, dass unsere innovativen elektrischen Lösungen sicherere Systeme schaffen und für eine sicherere Welt sorgen. Wir entwickeln, fertigen, vermarkten, installieren und warten leistungsstarke Produkte und Lösungen, die einige der sensibelsten Ausrüstungen, Gebäude und kritischen Prozesse der Welt verbinden und schützen. Wir bieten ein umfassendes Spektrum an Gehäusen, elektrischen Anschlüssen und Befestigungen sowie Wärmemanagementlösungen mehrerer branchenführender Marken. Sie alle stehen weltweit für Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation. Unser Hauptsitz ist in London und unser Management ist in den Vereinigten Staaten in Minneapolis ansässig. Mit unserem soliden Portfolio führender Elektroproduktmarken blicken wir auf eine mehr als 100-jährige Geschichte zurück. Es umfasst nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF und TRACER. Erfahren Sie mehr unter www.nvent.com.

nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF und TRACER sind geschützte oder lizenzierte Marken der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften.

