Wöginger: 20 Millionen Euro für Feuerwehren kommen der Gesamtbevölkerung zugute

ÖVP-Klubobmann: Freiwillige Feuerwehren bilden das Rückgrat der Gesellschaft und sorgen für rasche Hilfe im Katastrophenfall

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Ohne die Freiwilligen Feuerwehren gäbe es in Österreich keinen flächendeckenden, schnellen und vor allem funktionierenden Schutz der Bevölkerung im Katastrophenfall. Mit zusätzlichen 20 Millionen Euro für den Ankauf neuer Einsatzfahrzeuge und Ausrüstung wird dieses System weiter verbessert“, betonte heute, Donnerstag, ÖVP-Klubobmann August Wöginger anlässlich der Plenarsitzung im Nationalrat, in der das Katastrophenfondsgesetz 1996 und Finanzausgleichsgesetz 2017 geändert werden.

„Über 345.000 Feuerwehrfrauen und -männer leisten vor Ort unzählige Stunden wertvolle Arbeit zu jeder Tages- und Nachtzeit. Das ist ein Dienst an der Gesellschaft, der gar nicht genug honoriert, aber mit adäquaten finanziellen Mitteln unterstützt werden kann“, so Wöginger.

Das Feuerwehrpaket bedeutet konkret, dass der Bund neben den Erträgen der Feuerwehrschutzsteuer von über 70 Millionen Euro und den rund 47 Millionen Euro für Einsatzgeräte im Katastrophenfall weitere 20 Millionen Euro jährlich bereitstellt. „Wir müssen jetzt in unsere Zukunft und in eine lückenlose Hilfe im Bedarfsfall investieren. Dafür muss die Ausrüstung zu jeder Zeit in perfektem Zustand und einsatzbereit sein. Das Feuerwehrpaket ist daher ein wichtiger Baustein für die weiterhin bestmögliche Unterstützung im Katastrophenfall im gesamten Bundesgebiet und eine direkte Investition in den Schutz der Bevölkerung“, sagte Wöginger.

„Nicht nur die Feuerwehren in den Gemeinden, sondern die Gesamtbevölkerung profitiert von dieser Budgetaufstockung. Die schrecklichen Ereignisse der letzten Wochen haben gezeigt, wie schnell und mit welcher Gewalt Schadensereignisse ganze Landesteile in Beschlag nehmen können. Umso wichtiger ist für die Menschen vor Ort die Gewissheit, dass derartige Katastrophen bestmöglich eingedämmt und bekämpft werden können – und das auch weiterhin werden“, gibt sich Wöginger zuversichtlich.

„Allen an der Freiwilligen Feuerwehr Beteiligten gilt für ihren unermüdlichen Einsatz und darüber hinaus für die permanente Weiterbildung und Jugendarbeit unser großer Dank“, schloss Wöginger.

