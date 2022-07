CDFs neue Ausrüstungen für Auskleidungen von Schüttgutcontainern werden den Betrieb verändern

Plymouth, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Die CDF Corporation, seit fünfzig Jahren weltweit führend im Bereich flexibler Verpackungen, gibt die Einführung der DN50- und Camlock-Aufsätze für die Abfüllung bekannt. DN50 und Camlock sind Spitzenanschlüsse, die den traditionellen 2-Zoll-BSP-Anschluss für Auskleidungen von Intermediate Bulk Containern ersetzen. Sie bieten eine neue Möglichkeit für Kunden, ihre IBC-Auskleidungen effizient und wirksam zu befüllen.

„Die DN50- und Camlock-Passungen lassen sich leichter einschrauben und machen den Einsatz von Adaptern überflüssig", so Jay Waltz, Vizepräsident für Vertrieb und Marketing bei der CDF Corporation. „Die Kombination bietet ein besseres Benutzererlebnis und eine bessere Leistung."

Zu den Merkmalen und Vorteilen der DN50 und Camlock gehören.

Eine einfache und direkte Verbindung macht zusätzliche Kupplungen überflüssig. Indem wir die Kupplungen entfernen, vermeiden wir mögliche Verunreinigungen, die durch die Verwendung herkömmlicher BSP-Anschlüsse entstehen.

Die Manipulationssicherung verhindert den unbefugten Zugriff, während das Produkt den Transportweg durchläuft.

DN50- und Camlock-Anschlüsse haben ein Außengewinde und kein Innengewinde wie bei herkömmlichen BSP-Anschlüssen. Das Außengewinde gewährleistet die Produktintegrität, indem es das Risiko von Verunreinigungen und Fehlausrichtungen im Gewinde ausschließt.

DN50 und Camlock sind ein Ersatz für alle 2-Zoll-BSP-Anschlüsse und sind für alle Auskleidungen im Form Fit- und Pillow-Stil erhältlich.

Die DN50 und Camlock sind ab sofort erhältlich. Weitere Informationen über den DN50 und Camlock finden Sie unter: https://www.cdf1.com/the-camlock-and-dn50/.

Informationen zur CDF Corporation Die CDF Corporation ist ein weltweit tätiges Unternehmen, das eine breite und tiefe Wissensbasis nutzt, um qualitativ hochwertige Verpackungssysteme zu entwickeln, die auf die Bedürfnisse seiner Kunden zugeschnitten sind. CDF zeichnet sich in drei Schlüsselbereichen der Verpackungsindustrie aus: Vakuumverformung, Blasformen und Heißversiegelung. CDF produziert in seinem ISO- und SQF-zertifizierten Werk in Plymouth, Massachusetts, Produkte in Größen von 1 Liter bis 1.000 Liter. Die Produkte von CDF bedienen eine Vielzahl von Märkten und Anwendungen, darunter die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, die chemische und die kosmetische Industrie.

