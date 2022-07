Die neue Business-Initiative von Great Place to Work®: Better Great Together

Jetzt mitmachen: Der neue Marktplatz „Better Great Together“ vernetzt nachhaltige Unternehmen

Wien (OTS) - Die von Great Place to Work® begründete Initiative Better Great Together ist die weltweit erste virtuelle Business-Plattform, die gezielt Vertreter*innen einer nachhaltigen Wirtschaft vernetzt. Der virtuelle Marktplatz richtet sich an Betriebe und StartUps, die Nachhaltigkeit nicht nur als Trendthema sehen und mit ebenso nachweislich engagierten Unternehmen zusammenarbeiten wollen. Denn: Mitglied am Marktplatz können nur Unternehmen werden, die bereits selbst glaubwürdig nachhaltig agieren. Dies soll in Zukunft auch durch eine automatisierte KI-Prüfung von internationalen Nachhaltigkeits-Vorgaben erweitert werden. Die Anmeldung ist ab sofort auf www.bettergreattogether.at möglich.

„Die Zeit des aktiven Handelns, um nachhaltige Lösungen für die immer dringlicher werdenden Probleme unseres Planeten umzusetzen, ist schon lange gekommen. Die gute Nachricht ist: Sehr viele Betriebe und StartUps tun genau das schon – aber sie nutzen ihr kollaboratives Potenzial noch viel zu wenig“, führt Doris Palz aus. Better Great Together versteht sich dabei als virtueller Business-Markplatz, auf dem in lebendiger Atmosphäre Menschen zusammentreffen und gemeinsam Projekte realisieren und innovative Lösungen entwickeln können, um so zu einem nachhaltigen Wandel der Wirtschaft beizutragen. Dies schafft bestmögliche Voraussetzungen für eine Erweiterung eines qualitativen Partner*innennetzwerks. Melden sie sich jetzt an und werden Sie Teil der nachhaltigen Zukunft!

Über Great Place to Work

Seit 2002 unterstützt Great Place to Work® österreichische Betriebe dabei ein Klima zu schaffen, in dem Arbeitnehmer*innen ihre Potenziale bestmöglich entfalten können. Angesichts der globalen Herausforderungen werden nun neue Wege ausgelotet, die Ambitionen nachhaltig ausgerichteter Unternehmen in echte Wettbewerbsvorteile zu verwandeln. Great Place to Work®, seit 20 Jahren an der Seite großartiger heimischer Arbeitgeber:innen, feiert das heurige Jubiläum mit einer Initiative, die Österreichs Zukunftsmacher:innen zusammen- und weiterbringen soll: Better Great Together.





