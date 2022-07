Geekvape wurde zur 14. ICCMS 2022 für die branchenweit erste CFD-Anwendung zur Optimierung der Struktur von Keramikzerstäubern eingeladen

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Vom 24. bis 26. Juni 2022 veranstaltete die Chongqing University of Posts and Telecommunications erfolgreich die 14. internationale Konferenz für Computermodellierung und Simulation (ICCMS 2022).

Nach Angaben von ICCMS hat die Konferenz seit ihrer Gründung im Jahr 2009 erfolgreich in Italien, China, Australien, den Niederlanden und anderen Ländern und Regionen stattgefunden, wobei fast 2.000 Experten und Wissenschaftler aus der ganzen Welt an der Konferenz und mehr als 200 wissenschaftlichen Sitzungen teilgenommen haben. Alle angenommenen Beiträge werden in der Reihe International Conference Proceedings Series von ACM veröffentlicht, die in der ACM Digital Library archiviert und von Ei Compendex, Scopus usw. indexiert wird.

Der Ausschuss erhielt zahlreiche Bewerbungen von Professoren und Studenten aus verschiedenen Forschungsinstituten und Unternehmen, die sich mit Computermodellierung und Simulationsforschung beschäftigen.

Nach einem strengen Auswahlverfahren wurden nur zwei chinesische Unternehmen zur Teilnahme an der Konferenz eingeladen. Als einziges E-Zigaretten-Unternehmen, das zur Teilnahme aufgefordert wurde, stellte Geekvape Technology auf der Konferenz seine neuesten Forschungsergebnisse vor.

Geekvape hat die Anwendung der numerischen Strömungsmechanik (CFD) zur strukturellen Optimierung des Keramikzerstäubers eingeführt. Bei der Entwicklung von elektrisch beheizten Zerstäubern ist das Phänomen des Wärme- und Stofftransfers entscheidend für die Maximierung der Leistung des Endprodukts. Bei einem so einfach erscheinenden Zerstäuber stellen die komplexen thermo-fluidischen Phänomene in der Konstruktion die größte Herausforderung dar. Das Ingenieurteam hat erfolgreich patentierte Produktdesigns mit höherer Wärmeeffizienz und besserer Zerstäubungsleistung entwickelt. Dies deutet darauf hin, dass die Entwicklung der Produktinnovation in der E-Zigaretten-Industrie erheblich fortgeschritten ist.

Dr. Jiadong Zang, der Vertreter des Instituts für fortschrittliche Technologie und Anwendungsforschung von Geekvape, erklärte: „Diese Einladung ist eine große Ehre für Geekvape, mit vielen internationalen Experten und Wissenschaftlern in verwandten Forschungsbereichen zu kommunizieren, die neuesten technologischen Fortschritte zu diskutieren und unsere neuesten Erkenntnisse zu teilen. Dies hat tiefgreifende Auswirkungen auf die künftige Entwicklung der weltweiten E-Zigarettenindustrie sowie auf die Verbesserung der wissenschaftlichen und technologischen Innovation, um eine qualitativ hochwertige Entwicklung der Branche zu ermöglichen."

Laut dem „Global E-cigarette Industry Development Trend Special Research Report 2021-2022", der von iiMedia Research veröffentlicht wurde, ist der weltweite E-Zigaretten-Einzelhandel in den letzten drei Jahren schnell gewachsen. Chinesische Unternehmen entwickeln und vertreiben ihre Produkte in über 200 Ländern und Regionen und stellen 95 Prozent der weltweiten Kapazitäten. Dies zeigt, dass China einen erheblichen Vorteil auf dem Weltmarkt hat, da die chinesische Produktion das Wachstum der E-Zigarettenindustrie durch technologische Innovationen vorantreibt.

In den letzten Jahren hat Geekvape eine offene Haltung eingenommen und proaktive Schritte unternommen, um sein eigenes technisches geistiges Eigentum zu verbessern und seine eigenen innovativen Eigenschaften zu bewahren, sowie sein gründliches Bewusstsein für die Interdisziplinarität der technologischen Innovation aufzufrischen.

Die CFD-Anwendung hat nicht nur auf internationalen Konferenzen großen Anklang gefunden, sondern auch die globale Wettbewerbsfähigkeit von Geekvape erheblich gesteigert. Der Markt für E-Zigaretten wird in den nächsten Jahren voraussichtlich schnell wachsen und hat eine große Zukunft.

