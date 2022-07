Grüne/El-Nagashi/Voglauer: Tierschutzpaket bringt Durchbruch in Schweinehaltung

Wien (OTS) - Mit dem Tierschutzpaket, das heute im Parlament beschlossen wird, gelingt uns ein großer Wurf. Es beinhaltet wesentliche Verbesserungen bei zahlreichen, jahrelang vieldiskutierten Themen. Olga Voglauer, Landwirtschaftssprecherin der Grünen, sagt dazu: „Das Verbot des Vollspaltenbodens in der Schweinehaltung ist ein Durchbruch für den Tierschutz. Nun ist der Weg frei, um ein neues Image für die Branche aufzubauen. Der Streit um die Vollspaltenböden ist beigelegt, jetzt gilt es in einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit von Nutztierbranche, Wissenschaft und Tierschutz-NGOs, eine planbare Perspektive für die Bäuerinnen und Bauern und eine nachhaltige Produktion in Österreich zu schaffen.“



„Männliche Küken als Abfallprodukt der Eierproduktion wird es nicht mehr geben. Das Verbot der permanenten Anbindehaltung bei Rindern, strengere Regelungen für Tiertransporte und mehr Rechte für Tierschutzombudspersonen sind echte Meilensteine im Tierschutz“, sagt Faika El-Nagashi, Tierschutzsprecherin der Grünen.



„Zahlreiche Rahmenbedingungen für diesen Weg zu mehr Tierwohl in der Landwirtschaft sind bereits geschaffen, etwa mit Vorschriften für die Bundesbeschaffung und Förderungen in der Agrarpolitik – erstmals auch für Freilandhaltung bei Schweinen. Nun braucht es einen Schulterschluss entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Die Initiative von Tierschutzminister Johannes Rauch für eine Haltungskennzeichnung im Supermarkt ist ein entscheidender Schritt für mehr Transparenz, mehr Tierschutz und faire Preise“, meint Voglauer.



Für die zweite Jahreshälfte ist ein Heimtierpaket geplant. El-Nagashi dazu: „Die jetzigen Einigungen werden nicht die letzten Schritte im Sinne der Tiere gewesen sein. Im vergangenen Dezember haben wir mit einem Antrag im Parlament auch eine bessere Umsetzung des Qualzucht-Verbots und strengere Regelungen für die Haltung von so genannten Exoten beschlossen. An der gesetzlichen Regelung arbeiten wir mit voller Kraft.“

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

+43-1 40110-6697

presse @ gruene.at