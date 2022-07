SPÖ-Keck: „Regierung verlängert Tierquälerei um 30 Jahre, für 150 Millionen weitere Schweine und nennt das dann ‚Tierschutz‘“

Opposition, Medien und Tierschutzvereine einig in Kritik an zu langen Übergangsfristen, Fortbestehen der Anbindehaltung und legaler betäubungsloser Ferkelkastration

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Tierschutzsprecher Dietmar Keck wandte sich im Rahmen seiner Rede in der heutigen Nationalratssitzung mit klaren Worten an die Regierungsfraktionen: „Die Regierung verlängert die Tierquälerei in Österreich um 30 Jahre, für 150 Millionen weitere Schweine und nennt das dann ‚Tierschutz‘. Das ist verrückt.“ ****

Der SPÖ-Abgeordnete „gratuliert“ dem Bauernbund, dass dieser sich in „gewohnter Manier“ sowohl gegen den grünen Koalitionspartner, als auch gegen Tierschutzinteressen durchgesetzt hat. „Das ist kein Gesetz zum Wohl der Tiere, sondern ein Gesetz zum Wohl der kleinen Clique namens ÖVP-Bauernbund“, ist Keck überzeugt. So würde etwa bei der Kastration der Ferkel auch in Zukunft weiterhin keine Betäubung stattfinden, Kälbertransporte würden nach wie vor ab der dritten Woche stattfinden und auch die dauernde Anbindehaltung bliebe für weitere acht Jahre – „völlig ohne Not“, erklärt Keck – aufrecht.

Zwar erkennt Keck an, dass sich die Regierung ein wenig bewegt hat, „aber doch nicht freiwillig. Vor wenigen Wochen hat sich die Regierung für ein noch schlechteres Paket selbst gefeiert. Jetzt feiert sie sich für ein immer noch schlechtes Paket, das aber immerhin auf Druck der Opposition, der Tierschutzvereine und der Medien in manchen Punkten noch minimal verbessert wurde“, so der SPÖ-Abgeordnete. Letztlich wiederholt Keck seine Kritik daran, dass die Regierung jede öffentliche Auseinandersetzung vor Beschlussfassung scheute: „Weil es ihnen ja selbst peinlich ist, diesen Pfusch als Tierschutz verkaufen zu müssen.“ (Schluss) lk/ls

