FPÖ-Nepp zu Corona Verschärfungen: „Wiener Weg ist gescheitert!“

Investitionen ins Gesundheitssystem statt noch mehr Freiheitsbeschränkungen

Wien (OTS) - Als „gescheitert“ bezeichnet FPÖ Wiens Landesparteiobmann Dominik Nepp den selbsterkorenen „Wiener Weg“ von Bürgermeister Ludwig. „Wie sinnlos Ludwigs Corona-Alleingang ist, zeigt die Tatsache, dass trotz strengsten Regeln die Zahlen im österreichweiten Vergleich auf ein Rekord-Niveau gestiegen sind,“ kommentiert Nepp das aktuelle Infektionsgeschehen in Wien und warnt vor falschen Schlüssen. „Neuerliche Verschärfungen und die angekündigte Ausweitung der Maskenplicht werden ebenfalls keinen Effekt erzielen.“ Als besonders „perfide“ bezeichnet der Freiheitliche den Umstand, dass die Stadt Wien permanent die Persönlichkeitsrechte aller beschränkt, anstatt Erkrankten mit effektiven Maßnahmen im Gesundheitsbereich zu helfen. „In über zwei Jahren Pandemie haben wir in Wien kaum Spitals- oder Intensivbetten geschaffen und zusätzlich benötigtes Personal ausgebildet. Im Gegenteil! Die Rathaussozialisten haben mit pinker Beihilfe noch mehr Betten abgebaut und Millionen an Steuergeld für Tests und Impfungen in den Sand gesetzt.“ Abschließend fordert Nepp Ludwig einmal mehr dazu auf, Abstand von den offenkundig gescheiterten Maßnahmen zu nehmen und seine Kraft lieber in den Ausbau des Gesundheitssystems der Stadt zu investieren. (Schluss)

