Wölbitsch/Zierfuß ad Missbrauch-Kindergarten: Angelegenheit muss zur Chefsache erklärt werden

Bericht der KJA bestätigt massives Systemversagen in der MA 10 - SPÖ darf sich nicht aus der Affäre ziehen – Bürgermeister muss sich entschuldigen

Wien (OTS) - „Das massive und fatale Systemversagen in der MA 10 in Zusammenhang mit dem Missbrauchsfall in einem städtischen Kindergarten ist nun schwarz auf weiß belegt. Angesichts der Schwere dieser Causa und der aktuellen Entwicklungen muss diese nun endlich zur Chefsache erklärt werden. Bürgermeister Ludwig muss nun seiner Verantwortung als Stadtoberhaupt nachkommen“, so Klubobmann Markus Wölbitsch und der Bildungssprecher der Wiener Volkspartei Gemeinderat Harald Zierfuß in einer ersten Reaktion.

Zudem sei schließlich heute bekannt geworden, dass bereits 2020 mehrere Eltern über Auffälligkeiten ihrer Kinder berichteten. „Diese konkreten Vorwürfe fallen daher in die Amtszeit von Stadtrat Jürgen Czernohorszky. Die Wiener SPÖ kann sich daher aufgrund dessen auch nicht weiter aus der Affäre ziehen, sondern muss ebenso aktiv zur Aufklärung beitragen“, so Wölbitsch weiter.

Das heute angekündigte umfassende und detaillierte Kinderschutzkonzept müsse spätestens Anfang September am Tisch liegen. Hier gelte es keine Zeit zu verlieren. Dieses Kinderschutzkonzept müsse jedenfalls auch eine durchdachte Standardisierung der Elterninformation bei Missbrauchsverdacht in einem Kindergarten beinhalten, die nicht von der Willkür einer Standort- oder Regionalleiterin abhängig ist. „Künftig müssen sich Eltern darauf verlassen können, die ersten und nicht die letzten in der Informationskette bei derartigen Verdachtsmomenten zu sein“, so Zierfuß. Bei der Ausgestaltung der Ombudsstelle innerhalb der MA 10 müsse die Unabhängigkeit auf jeden Fall gewährleistet werden.

In diesem Zusammenhang sei nun Bürgermeister Ludwig mehr denn je gefordert. „Ludwig muss die Umsetzung dieser Maßnahmen persönlich gewährleisten und die Verantwortung als Bürgermeister wahrnehmen. Darüber hinaus ist zudem eine Entschuldigung seinerseits mehr als überfällig. Denn wenn Ludwig jetzt nicht handelt, dann wird diese Angelegenheit auch zu seinem Skandal. Und wenn die SPÖ hier weiterhin untätig ist, werden wir auch entsprechende parlamentarische Mittel in Erwägung ziehen“, so Wölbitsch abschließend.

