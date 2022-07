Sommer, Sekt und Leitbetriebe – das Leitbetriebe Austria Sommerfest

Wien (OTS) - Am Dienstagvormittag (05.07.2022) drohten noch Gewitterwolken, doch als Leitbetriebe Austria-Geschäftsführerin Monica Rintersbacher und Eugen Lamprecht (Mitglied der Geschäftsleitung von Schlumberger) das traditionelle Sommerfest eröffneten herrschte wohlverdientes, wunderschönes Sommerwetter und die mehr als 200 Gäste konnten den späten Nachmittag und Abend im weitläufigen Gartenareal der Sektkellerei Schlumberger in Döbling in vollen Zügen genießen.

„In Zeiten der digitalen Kontakte spüren wir, wie wichtig und bereichernd der direkte, persönliche Austausch ist“, so Rintersbacher. „Das Vertrauen in das Gegenüber und das Gespür für das, was sich nicht in Zahlen und Fakten ausdrücken lässt, kann nur bei solchen Gelegenheiten wie unserem Sommerfest entstehen. Und darum sind diese informellen Kontakte für unsere Leitbetriebe auch so wertvoll.“

Wie es sich für gute Gäste gehört, ließen sich die Vertreter der Leitbetriebe und viele weitere Partner und Freunde die Köstlichkeiten des Gastgebers schmecken und auch die Führung durch die einzigartige Kellerei fand großen Zuspruch. „Es ist schön, dass für die österreichischen Leitbetriebe Feste und Schlumberger ganz selbstverständlich zusammengehören“, so Eugen Lamprecht. „Und besonders freut mich, dass nicht nur unsere traditionellen Produkte, sondern auch die vielen Innovationen unseres Hauses gerne verkostet werden.“

Und es gab auch einiges zu feiern: 11 Unternehmen erhielten die Zertifikate für die Neu- oder Rezertifizierung als ausgezeichnete Leitbetriebe. Überreicht wurden diese von Monica Rintersbacher gemeinsam mit Christine Marek, die als Bildungsbeauftragte derzeit besonders stark in der Leitbetriebe-Familie engagiert ist.





Folgende Leitbetriebe bekamen das Zertifikat überreicht:

Neu-zertifiziert: ATOSS Software Ges.m.b.H.

Rezertifiziert: ASSA ABLOY Entrance Systems Austria GmbH, Bunzl & Biach Gesellschaft m.b.H., cargo-partner GmbH, D.A.S. Rechtsschutz AG, DOMI Exclusiv GmbH, G. Coreth Kunststoffverarbeitungs GmbH, Hottinger Brüel & Kjaer Austria GmbH, intertechno Funk-Technik Ges.m.b.H., planlicht GmbH & Co. KG, Trenkwalder Personaldienste GmbH



Unter den Gästen wurden unter anderem gesichtet:

Günter Steinbauer (Wiener Linien), Martin Kohlmaier (ABB AG), Peter Umundum (Österreichische Post), Martin Brodey (DORDA), Rainer Deisenhammer (GW Cosmetics), Katrin Gögele-Celeda (Immofinanz), Hans Harrer (Senat der Wirtschaft), Ulrike Haslauer (compact electric), Harald Hauke (ARA), Nikolaus Kawka (Zühlke), Peter Kollmann (Verbund), Stefan Krenn (Novomatic), Michael Kriegler (DOMI Exclusiv), Michael Miskarik (HDI Leben), Josef Scheidl (Brantner), Gernot Uhlir (Sporthilfe), Ulrike Rabmer-Koller (Rabmer Gruppe), Paul Leitenmüller (Opinion Leaders Network), Richard Mauerlechner (weekend), und viele mehr.

