Caritas trauert um Karl Fakler

Die Leitung der Caritas in der Diözese St. Pölten sowie die Vertreter*innen des Caritas-Freundeskreises trauern um Karl Fakler, der heute Nacht im Alter von 68 Jahren gestorben ist.

St. Pölten (OTS) - Tief betroffen reagiert die Leitung der Caritas in der Diözese St. Pölten auf das Ableben von Karl Fakler, der in den vergangenen Jahren unter anderem als Mitglied des Caritas-Freundeskreises ehrenamtlich aktiv war. „Ich habe Karl Fakler als fachlich und sozial hochkompetente Personen kennen und schätzen gelernt. Er war mit seiner Expertise aus seiner Zeit als AMS-Chef immer jemand, der besonders auch jene im Blick hatte, die von Armut betroffen sind und Unterstützung benötigen. Mit dem Ableben von Karl Fakler verliert die Caritas und das Armutsnetzwerk NÖ einen wichtigen Mitstreiter im Einsatz um Gerechtigkeit und solidarisches Handeln“, so Hannes Ziselsberger, Direktor der Caritas in der Diözese St. Pölten.

Im Jahr 2018 hat sich erstmals der Freundeskreis der Caritas in der Diözese St. Pölten getroffen. Getragen wurde diese Initiative von Karl Fakler, der ehemaligen Sozial-Landesrätin Barbara Schwarz sowie dem Abt des Stiftes Seitenstetten Petrus Pilsinger. Ziel des Freundeskreises ist, Menschen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft für die Anliegen der Caritas zu sensibilisieren sowie auf die unterschiedlichen Angebote der Caritas aufmerksam zu machen. „Bei Karl Fakler hat man das Engagement für die Menschen deutlich gespürt. Er hat unseren Freundeskreis entscheidend mitgeprägt und seine lebenslange Erfahrung eingebracht. Ich bin sehr traurig über sein Ableben und werde ihn als Freund und Menschen in Erinnerung behalten, der zu seinen Überzeugungen gestanden ist, keine Diskussion gescheut hat und immer an Lösungen interessiert war.“, so die ehemalige Sozial-Landesrätin und Initiatorin des Caritas-Freundeskreises, Barbara Schwarz.

Die Caritas der Diözese St. Pölten dankt Karl Fakler für sein Engagement und spricht auf diesem Weg seiner Familie, seinen Freunden und Weggefährten ihre Anteilnahme aus.

