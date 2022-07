SPÖ-Parlamentsklub und Karl-Renner-Institut verleihen Kurt-Rothschild-Preis 2022 an den Ökonomen Michael Landesmann

Landesmann erhält Preis für seine Arbeiten zur Europäischen Integration, zur Globalisierung sowie zu Arbeitsmarkt und Beschäftigung

Wien (OTS/SK) - Bereits zum siebten Mal verleihen das Karl-Renner-Institut und der SPÖ-Parlamentsklub den Kurt-Rothschild-Preis für Wirtschaftspublizistik. Prämiert werden jedes Jahr Wissenschaftler*innen, deren Arbeiten sowohl in der wissenschaftlichen Fachwelt erörtert werden, als auch Eingang in die medien-öffentlichen Debatte finden. Die Jury legt bei der Auswahl der Preise ihr Augenmerk vor allem auf innovative Antworten auf die wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Herausforderungen unserer Zeit im Geiste Kurt Rothschilds – jenseits der volkswirtschaftlichen Standardtheorie oder des ökonomischen Mainstreams. Der Hauptpreis des Jahres 2022 geht an den österreichischen Ökonomen Michael Landesmann. ****



Michael Landesmann ist Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Johannes Kepler Universität Linz und forscht am Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw), wo er von 1996 bis 2016 auch als wissenschaftlicher Leiter fungierte. Landesmann zeichnet sich nicht nur durch wissenschaftliche Leistungen auf höchstem Niveau aus, sondern war und ist in der medialen wirtschaftspolitischen Diskussion auf nationaler wie internationaler Ebene stets kritisch präsent. In seiner Forschung beschäftigt er sich mit europäischer und internationaler Wirtschaftsverflechtung und strukturellem Wandel, sowie mit Fragen von Arbeitsmarkt und Migration.

Der Preisträger Michael Landesmann ist überzeugt davon, dass „Ökonomen in unserer Zeit besonders gefordert sind: Covidkrise und Inflationsbeschleunigung mit oft dramatischen Verteilungsimplikationen auf unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, Zersetzungserscheinungen der internationalen Wirtschaftsordnung durch die zunehmenden Spannungen und Konflikte, sowie natürlich die Klimakrise mit den zu erwartenden dramatischen Effekten auf unser aller Leben. In all diesen Bereichen haben wir als Ökonomen die Aufgabe gemeinsam mit anderen Wissenschaftsdisziplinen Lösungsvorschläge zu erarbeiten und auch Überlegungen anzustellen wie diese auf politischer Ebene durchgesetzt werden können.“



Abgesehen vom Hauptpreis werden folgende weitere Wissenschaftler*innen für ihre publizistische Arbeit ausgezeichnet:

Armin Falk (Universität Bonn) für seine Langzeitstudie zur Lösung sozialstrukturell bedingter Benachteiligung im Kindesalter

Karin Fischer (Universität Linz), Christian Reiner (Lauder Business School) und Cornelia Staritz (Universität Wien) für ihre Arbeit zu globalen Warenketten und ungleicher Entwicklung

die Herausgeber*innen des Bandes „Klimasoziale Politik: Eine gerechte und emissionsfreie Gesellschaft gestalten“

Simon Schaupp (Universität Basel) für seine Analyse der politischen Ökonomie von Digitalisierung im Niedriglohnsektor.



SPÖ-Bundespartei- und Klubvorsitzende Pamela Rendi-Wagner dazu: „Die Krisen unserer Zeit haben gravierende negative Auswirkungen auf Gesellschaft und Wirtschaft. Angesichts der damit einhergehenden dramatischen Herausforderungen ist die Politik gefordert, die Gesellschaft zusammen und die Wirtschaft am Laufen zu halten. Als Basis für mutige politische Entscheidungen braucht es auch Expertise aus der Wissenschaft. Ökonomen wie Michael Landesmann und auch alle anderen Preisträger*innen beteiligen sich in wertvoller Art und Weise am gesellschaftspolitischen Diskurs und liefern dadurch wichtige Erkenntnisse.“



Die Präsidentin des Karl-Renner-Instituts und zweite Präsidentin des Nationalrates, Doris Bures zur diesjährigen Entscheidung: „Spätestens seit der internationalen Finanzkrise stehen die Wirtschaftswissenschaften auf einem kritischen Prüfstand. Mainstream-Ökonomen mussten sich seit damals viele ernste Fragen gefallen lassen. Insofern ist der Kurt-Rothschild-Preis ein wichtiges Zeichen für Diversität und Nonkonformismus in der Wirtschaftswissenschaft und das zeigt auch die Verleihung und Würdigung der diesjährigen Preisträger.“



Die feierliche Preisverleihung des Kurt-Rothschild-Preises wird am 22. November in Wien stattfinden.



Weiterführende Informationen zu den Preisträger*innen finden Sie auf der Website des Renner-Instituts: https://renner-institut.at/angebote/kurt-rothschild-preis

