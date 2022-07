10. Bezirk: „Tivoli Sommer Fest 2022“ mit viel Musik

Informationen und Reservierungen: Telefon 0676/720 94 11

Wien (OTS/RK) - Das heurige „Tivoli Sommer Fest“ findet am Samstag, 9. Juli, im Böhmischen Prater in Favoriten statt. Von 14.00 bis 19.00 Uhr wird im Saal „Tivoli“ (10., Laaer Wald 30 c) sowie im Umfeld unter freiem Himmel gefeiert. Der Eintritt ist frei. Für die Organisation der vergnüglichen Veranstaltung sorgt das Team des „Kulturverbands Böhmischer Prater“. Die Gastronomiebetriebe im Prater-Gelände im Laaer Wald offerieren Speis und Trank. Ein buntes Musik-Programm verführt die Gäste zum längeren Verweilen.

Neben der Schlager-Sängerin „Renate“ und dem Austro-Pop-Künstler Gernot Uhrsprung unterhalten die Vokalistin „KTEE“ und ihre Gruppe die Anwesenden. Ein Höhepunkt des Nachmittags ist das Konzert des prominenten britischen Musikers James Cottriall, der mit seiner Band auftritt. Besucher*innen der Festivität müssen die geltenden Corona-Regelungen beachten. Verbandssprecher Manfred Fritz steht für Auskünfte gerne zur Verfügung und nimmt Reservierungen entgegen: Telefon 0676/720 94 11 und E-Mail m.fritz@musicreport.at.

Allgemeine Informationen:

Kulturverband Böhmischer Prater: www.böhmischer-prater.at

Sänger James Cottriall (Facebook): https://de-de.facebook.com/jamescottriall/

Sänger James Cottriall (Universal Music): www.universalmusicbooking.at/james-cottriall/

Sänger Gernot Uhrsprung: www.uhrsprung.at

Veranstaltungen im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

