Blutreserven in Österreich werden knapp

NÖAAB aktiviert Netzwerk um zu helfen

St. Pölten (OTS) - Die Blutlagerstände in Österreich sind derzeit viel zu niedrig. Zahlreiche Patientinnen und Patienten in Österreichs Spitälern sind aktuell dringend auf Blutspenden angewiesen – sei es aufgrund von einer Erkrankung, in Folge eines Unfalls, bei einer Operation oder im Rahmen einer Geburt.

Darum hat der NÖAAB die Initiative nöaab.hilft.gemeinsam. revitalisiert. Nach der Hilfestellung für ukrainische Flüchtlinge widmet sich der Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbund diesmal ganz dem Thema Blutspenden und damit auch Leben retten.

Alle 90 Sekunden wird eine Blutkonserve benötigt. Blut ist ein wichtiges Notfallmedikament und kann nicht künstlich hergestellt werden. Mit einer Spende können bis zu drei Leben gerettet werden!

NÖAAB Landesobfrau Christiane Teschl-Hofmeister sagt dazu: „Mit unserer vor einigen Monaten gestarteten Initiative „nöaab.hilft.gemeinsam.“ wollen wir nun wieder unser großes Netzwerk im Land nutzen um zu helfen. Unsere Stärke im NÖAAB sind unsere Mitglieder und genau diese Mitglieder braucht es jetzt wieder, um dabei zu helfen, die Blutversorgung in unserem Land sicher zu stellen.“

Mit Aufrufen und Videobotschaften sollen die Leute zur Blutspende animiert werden.

„Jede und jeder Einzelne kann helfen. Auch wenn man – aus welchem Grund auch immer – selbst nicht spenden kann, kann man motivieren, aufklären und unterstützen“, so Teschl-Hofmeister.

Der NÖAAB ist eine der 6 Teilorganisationen der Volkspartei NÖ - der Niederösterreich Partei. Als politische Interessensvertretung vertreten wir seit der Gründung der Zweiten Republik die NÖ Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf allen politischen Ebenen.



Rückfragen & Kontakt:

Sabine Müllenkampf

sabine.muellenkampf @ noeaab.at

+43 (2742) 9020 - 5000