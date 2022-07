Schieder zu Johnson-Rücktritt: Chance, zur Sachlichkeit zurückzukehren

EU-UK-Verhältnis könnte sich mit stabiler und pragmatischer Regierung endlich wieder normalisieren

Wien (OTS/SK) - Andreas Schieder, Brexit-Berichterstatter des außenpolitischen Ausschusses des EU-Parlaments, kommentiert den heute bekanntgewordenen Rücktritt Boris Johnsons als Tory-Parteivorsitzender und britischer Premierminister: „Es war höchste Zeit, dieses würdelose Schauspiel zu beenden. Boris Johnson ist als Regierungschef mit all seinen Vorhaben gescheitert und hinterlässt ein beispielloses Führungschaos in der Regierung und seiner konservativen Tory-Partei. Er war immer nur ein populistischer und kalkulierender Machtpolitiker, der Dienst am Volk und das Wohl des Landes haben ihn nie interessiert. Genauso ernüchternd fällt die Bilanz auch aus: Die soziale Spaltung in Großbritannien ist enorm, das Verhältnis zur EU nach dem Austritt ungeklärt und die politische Kultur im Land heruntergewirtschaftet. Dieser Bruch bietet jetzt die Chance für einen politischen Neuanfang im Vereinigten Königreich. Die Politik jenseits des Kanals muss endlich zur Sachlichkeit zurückkehren. Großbritannien ist logischerweise einer der wichtigsten Verbündeten der EU und Stütze der internationalen Gemeinschaft. Eine stabile britische Regierung, die endlich wieder pragmatisch Probleme löst, wäre ein enormer Gewinn.“ (Schluss) ls

