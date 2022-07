LSV Wahlen in Vorarlberg: Bestes Ergebnis für die Schülerunion seit 8 Jahren

Die Schülerunion hält alle 15/15 LSV Mandate in Kärnten und erreicht einen Erdrutschsieg mit 5/12 Mandaten inklusive zwei Landesschulsprechern in Vorarlberg.

Klagenfurt/Bregenz (OTS) - Bei den gestrigen LSV Wahlen in Kärnten und Vorarlberg gewinnt ein weiteres Mal die Schülerunion. In Kärnten verteidigen sie erneut alle 15/15 Mandaten inklusive allen Landesschulsprechern. In Vorarlberg ereignet sich ein Erdrutschsieg:

Die Schülerunion Vorarlberg holt 5/12 Mandaten und davon zwei Landesschulsprecher im BMHS und BS Bereich. Bei den Wahlen des vorherigen Jahres stellte die Schülerunion im Vergleich dazu zwei Mandate. Das letzte Mal als die Schülerunion Vorarlberg zwei Landesschulsprecher stellte war vor acht Jahren.

Das Team Phoenix in Vorarlberg erreicht einen Erdrutschsieg mit 5/12 Mandaten und 2/3 Landesschulsprechern. Die designierten Landesschulsprecher sind für den BMHS Bereich Lukas Dünser und für den BS Bereich Maximilian Klocker. Mit den Werten Authentizität, Zusammenhalt und Offenheit wollen sie die nächstjährige LSV Vorarlberg prägen.

In Kärnten tritt für die Schülerunion das Team Floraison unter dem Hashtag #Aufblühen an. Die designierten Landesschulsprecher:innen sind für den AHS Bereich Felix Moore, für den BMHS Bereich Marie-Christin Mossegger und für den BS Bereich Alexander Hartl. Sie wollen sich für eine Schule fürs Leben einsetzen, in der realitätsnaher Unterricht zum Alltag wird.

Die Schülerunion ist mit über 30.000 Mitgliedern die größte Schülerinnen- und Schülerorganisation Österreichs, in der sich die Mitglieder ehrenamtlich engagieren. Durch ihr vielfältiges Serviceangebot, wie zum Beispiel dem Schulrechtsnotruf und diversen Weiterbildungen, gilt sie als wichtige Anlaufstelle für Schülerinnen und Schüler. Darüber hinaus bringt sie ihre Forderungen in der Bundesschülervertretung (BSV) ein, in der sie im Schuljahr 2021/22 22 von 29 Mandaten stellt. Die Bundesschulsprecherin Susanna Öllinger kommt ebenfalls von der Schülerunion.

