Familienbund: Millennials-Väter sind anders

Rollenmuster brechen auf

Wien/St. Pölten (OTS) - „Vor 20 oder 40 Jahren hatten es Väter wirklich noch schwer, ihre Vaterrolle abseits des „Ernährers“ zu erfüllen“, ist Familienbund-Präsident Mag. Bernhard Baier überzeugt. Mittlerweile ist schon eine Emanzipation der Väter zu spüren. Immer mehr Väter möchten in Karenz gehen und auch darüber hinaus aktiv Vater sein.

„Mit unserem „Tag der aktiven Väter“ setzen wir heuer zum dritten Mal ein Zeichen für Familien. Das „Projekt“ Familie braucht aktive Väter. Und wir laden alle Familien in Österreich ein, gemeinsam mit uns darauf aufmerksam zu machen und weitere Hürden für Familien aus dem Weg zu räumen“, erklärt Baier. Millennials-Papas verbringen 3x mehr Zeit mit ihren Kindern als sie es selbst noch von ihren Väter erlebt haben, erzählen heutige Väter und Mütter. „Dieser Aspekt ist natürlich noch zu wenig, denn aktiv Vater zu sein heißt, mit der gleichen Selbstverständlichkeit wie Mütter für seine Kinder da zu sein. Die Kinder vom Kindergarten holen, wenn sie krank sind, die Geburtstagsfeiern zu organisieren, sie schlafen zu legen und all die kleinen, alltäglichen Dinge zu erledigen, die wichtig sind, damit Kinder gut und wohlbehalten aufwachsen können“, ist der Familienbund-Präsident überzeugt. „Damit dies gelingt, bedarf es aber einmal mehr, dass Hürden für Väter und Familien beseitigt werden. Wie zum Beispiel das Thema Karenz. Familien brauchen eine Rechtssicherheit, damit Väter in Karenz gehen können. Sie brauchen flexiblere Arbeitszeiten und dass Teilzeit auch in männerdominanten Branchen Usus werden“, so Baier weiter.

Der Familienbund lädt alle Familien ein, ihre Sichtweise des „aktiven Vaterseins“ mit ihm zu teilen und zu gewinnen. Unter allen teilnehmenden Familien wird eine Reise mit den ÖBB in das wunderschöne Paris in einem ÖBB Nightjet im Familienabteil inkl. zwei Übernachtungen in einem Mittelklasse Hotel verlost. Auch weitere schöne Preise, wie Spiele von Piatnik® und Ravensburger® können gewonnen werden. Weitere Informationen unter: www.tagderaktivenvaeter.at

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Familienbund

Marietheres van Veen

Pressesprecherin

++43 664 3824285

presse @ familienbund.at

www.familienbund.at