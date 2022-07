Lotto: 2 Sechser nach Doppeljackpot – je 1,1 Mio. nach NÖ und in die Steiermark

Freitag ist Bonus-Ziehung mit Marco Ventre und 300.000 Euro extra

Wien (OTS) - Mit einem eher kuriosen Ergebnis endete die Lotto Ziehung vom vergangenen Mittwoch: Während der Doppeljackpot beim Sechser gleich zweimal geknackt wurde, gab es beim Fünfer mit Zusatzzahl keinen Gewinn.

Die beiden Sechser gehen ins Weinviertel nach Niederösterreich sowie in den Großraum Graz und damit in die Steiermark. Sie wurden per Normalschein (in NÖ) bzw. per Quicktipp erzielt. Für die beiden Gewinner bzw. Gewinnerinnen gibt es jeweils mehr als 1,1 Millionen Euro.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl hingegen wartet bei der nächsten Ziehung ein Jackpot, der mit rund 180.000 Euro gefüllt sein wird.

Die nächste Ziehung ist übrigens wieder eine Bonus-Ziehung und findet bereits am Freitag statt. Marco Ventre, Schlagersänger und Moderator, wird diese Bonus-Ziehung präsentieren, bei der unter allen mitspielenden Tipps wieder 300.000 Euro extra verlost werden.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es keinen Sechser, und so wurde die Gewinnsumme wieder auf die Fünfer aufgeteilt. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 150.000 Euro.

Joker

Beim Joker schließlich wurde der Jackpot geknackt, und es gibt drei Gewinne. Jeweils mehr als 149.000 Euro gehen nach Niederösterreich, Oberösterreich und Kärnten.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 6. Juli 2022

2 Sechser zu je EUR 1.138.065,20 JP Fünfer+ZZ, im Topf bleiben EUR 116.215,55 63 Fünfer zu je EUR 2.012,30 234 Vierer+ZZ zu je EUR 162,50 4.211 Vierer zu je EUR 50,10 5.660 Dreier+ZZ zu je EUR 16,70 72.328 Dreier zu je EUR 5,20 198.798 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 11 12 15 18 33 43 Zusatzzahl 38

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 6. Juli 2022

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 70 Fünfer zu je EUR 4.792,20 2.519 Vierer zu je EUR 22,50 44.268 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 2 10 24 29 33 43

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 6. Juli 2022

3 Joker zu je EUR 149.051,00 9 mal EUR 8.800,00 115 mal EUR 880,00 1.142 mal EUR 88,00 11.169 mal EUR 8,00 110.287 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 4 9 4 1 6 6

