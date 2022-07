Sozialwirtschaft Österreich zu heute beschlossenen Pflegemaßnahmen: "Etappenziel erreicht"

Bemühungen haben Erfolg gezeitigt, weitere Schritte notwendig

Ich freue mich, dass unsere Bemühungen um eine Verbesserung der Gehaltssituation von Pflegekräften einen Erfolg gezeitigt haben Erich Fenninger, SWÖ-Vorsitzender 1/2

bis Paris ist es noch weit Walter Marschitz, SWÖ-Geschäftsführer 2/2

Wien (OTS) - Die Sozialwirtschaft Österreich (SWÖ), der größte Arbeitgeberverband im Sozial- und Gesundheitsbereich begrüßt die voraussichtlich heute im Nationalrat beschlossenen Maßnahmen im Bereich Pflege. In den nächsten Monaten werden aber weitere Schritte notwendig sein, um die beschlossenen Regelungen auch wirklich umsetzungsreif zu machen. Die Sozialwirtschaft appelliert in diesem Zusammenhang an den Sozialminister, möglichst rasch mit den Kollektivvertragspartnern das Gespräch zu suchen.

"Ich freue mich, dass unsere Bemühungen um eine Verbesserung der Gehaltssituation von Pflegekräften einen Erfolg gezeitigt haben" , so SWÖ-Vorsitzender Erich Fenninger. Er begrüßt auch die gegenüber dem ursprünglichen Entwurf vorgesehene Erweiterung um Heimhilfen und BehindertenbegleiterInnen.

Für den Geschäftsführer der Sozialwirtschaft Österreich, Walter Marschitz, ist damit ein Etappenziel auf dem Weg zu einer umfassenden Pflegereform erreicht. Anspielend auf die laufende Tour de France meint er aber, "bis Paris ist es noch weit" . Daher sollte möglichst rasch die Arbeit an weiteren Themen wie der nachhaltigen Finanzierung, der Verbesserung des Pflegegeldsystems und der Erweiterung der Angebote aufgenommen werden.

