Florian Silbereisen präsentiert „Die große Schlagerstrandparty 2022“

Am 9. Juli live aus Gelsenkirchen in ORF 2

Wien (OTS) - Das Warten hat ein Ende – es geht wieder los! Endlich kann Florian Silbereisen den Schlager in seiner Eurovisionsshow am Samstag, dem 9. Juli 2022, um 20.15 Uhr live in ORF 2 wieder richtig feiern. Er startet „Die große Schlagerstrandparty 2022“ im Amphitheater Gelsenkirchen mit Andreas Gabalier, Beatrice Egli, Roland Kaiser, Jürgen Drews, Matthias Reim, Andy Borg, Howard Carpendale, Marianne Rosenberg, Lucas Cordalis und vielen weiteren Stars. Mitsingen und Mitfeiern ist nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht!

„Die große Schlagerstrandparty 2022 “ ist eine‎ Produktion der Jürgens TV GmbH im Auftrag des MDR, des BR und des WDR in Zusammenarbeit mit dem ORF.

