„Seitenblicke Sommerbühne“ ab 8. Juli in ORF 2

Die Highlights des diesjährigen Kultursommers

Wien (OTS) - Festspiele, Premieren und Events: Ab dem 8. Juli 2022 stellt die „Seitenblicke Sommerbühne“ wieder jeden Freitag um 21.50 Uhr in ORF 2 die diesjährigen kulturellen Highlights vom Neusiedler See bis zum Bodensee vor. Christian Reichhold berichtet in der wöchentlichen Zusammenfassung der Premieren und Events über das Geschehen bei den großen Festspielen und den Noch-Geheimtipps. „Seitenblicke“ gibt es auch auf die Künstlerinnen und Künstler sowie die prominenten Gäste, die unterschiedlichen Produktionen und die Spielstätten (alle Infos zum ORF-Kultursommer unter presse.ORF.at.).

Christian Reichhold begrüßt die Zuschauerinnen und Zuschauer am Freitag, dem 8. Juli 2022, um 21.50 Uhr zum Auftakt in ORF 2 und präsentiert die Höhepunkte der Eröffnung der Festspiele Reichenau, von „Klassik unter Sternen“ mit Elīna Garanča aus Stift Göttweig, die Premiere von „Der Bockerer“ im Schloss Kobersdorf sowie jener von „Tartuffe“ im Lustspielhaus. Im Programm der aktuellen „Seitenblicke“-Ausgabe finden sich zudem täglich um 20.05 Uhr in ORF 2 zahlreiche weitere Berichte von den kulturellen Hotspots des Landes.

