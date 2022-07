Raiffeisen NÖ-Wien ermöglicht 40.000 Euro für NACHBAR IN NOT-Ukraine-Hilfe

Scheckübergabe an ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weißmann im Rahmen von „Klassik unter Sternen“

Wien (OTS) - Im Rahmen der Open-Air-Gala „Klassik unter Sternen“ in Stift Göttweig, bei der Weltstar Elīna Garanča das Publikum begeisterte, erhielt ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weißmann einen Scheck über 40.000 Euro für NACHBAR IN NOT. Das Geld kommt den vom Krieg bedrohten Menschen in der Ukraine zugute. Möglich wurde diese Spendensumme aufgrund einer gemeinsamen Initiative von Opernstar Elīna Garanča und der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien. Stellvertretend für die Raiffeisen-NÖ-Wien-Familie übergab Mag. Erwin Hameseder, Obmann der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien, im Rahmen des Konzertabends die stolze Spendensumme an ORF-Generaldirektor Roland Weißmann.

Bei der Scheckübergabe betonte Roland Weißmann: „Es erfüllt mich mit Freude und Dankbarkeit, dass infolge dieser Aktion NACHBAR IN NOT wieder dazu beitragen kann, den vom Krieg betroffenen Menschen in der Ukraine zu helfen. Ich danke allen Menschen, die für diese Summe verantwortlich sind, und Erwin Hameseder, dem Obmann der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien, für seine Hilfe und seinen Einsatz für NACHBAR IN NOT. Gemeinsam setzen wir ein Zeichen der Solidarität. Der ORF als öffentlich-rechtlicher Rundfunk macht sich weiter mit seiner ganzen medialen Vielfalt für NACHBAR IN NOT stark.“

Erwin Hameseder unterstrich, dass humanitäres Engagement für Raiffeisen seit jeher „tief verankert in unserem Selbstverständnis ist. Ich danke Elīna Garanča und Karel Mark Chichon für diese einzigartige Möglichkeit, Kultur und soziales Engagement zu verbinden. Mit der Entscheidung, die ORF Initiative NACHBAR IN NOT zu unterstützen, wollen wir einen Beitrag zur Linderung der Not der leidgeprüften Menschen in der Ukraine leisten.“

Die Spendensumme von 40.000 Euro kam zustande, indem die Aufnahme des Live-Konzerts auf DVD gepresst und in limitierter Auflage produziert wurde, wobei jede einzelne DVD von Elīna Garanča signiert ist. Interessierte aus dem Publikum hatten die Möglichkeit, die DVDs noch vor Ort vorzubestellen, die Raiffeisen-Holding NÖ-Wien übernahm die Produktionskosten und den Verkauf von 1.500 Stück DVDs innerhalb der Raiffeisen-NÖ-Wien-Familie.

Rückfragen & Kontakt:

ORF – Unternehmenskommunikation

Tatjana Fiedler

(01) 87878 – DW 14652

presse.ORF.at