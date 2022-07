Altenburger Musik-Akademie ab 10. Juli

Auftakt mit einem Festkonzert zum 75. Geburtstag von Robert Holl

St.Pölten (OTS) - Mit einem Festkonzert zum 75. Geburtstag des vor allem als Schubert-Sänger, aber auch als Wagner-Interpret bekannten Basses Robert Holl startet am Sonntag, 10. Juli, um 17 Uhr in der Bibliothek von Stift Altenburg die diesjährige Altenburger Musikakademie, die bis Sonntag, 24. Juli, zwei Wochen lang insgesamt acht Konzerte sowie Musikkurse, u. a. mit Angelika Kirchschlager, für Gesang, Klavier, Orgel, Kammermusik, Liedbegleitung, Gitarre, Violine, Cello und Feldenkrais anbietet.

Gestaltet wird das Eröffnungskonzert mit von Margit Fussi, Andrea Linsbauer und Robert Lehrbaumer begleiteten Schubert-Liedern von Robert Holl und Jan Petryka. Zudem erklingen musikalische Geburtstagsständchen von Dozentenkollegen und weitere Programmpunkte wie beispielsweise Robert Schumanns festlicher „Geburtstagsmarsch“ und eine Bearbeitung der Musik Franz Schuberts für Ukulele und Gitarre, interpretiert von Martina Schäffer und Heinz Wallisch.

Am Donnerstag, 14. Juli, folgt ab 19 Uhr in der Stiftsbibliothek der Klavierabend „America the Beautiful“, in dem die amerikanische Pianistin Min Kwon unterschiedliche Variationen über das titelgebende amerikanische Lied präsentiert. Nach weiteren Konzertveranstaltungen im Stift Altenburg und in der Pfarrkirche Horn findet schließlich als Finale am Sonntag, 24. Juli, ab 11.15 Uhr eine Orchester-Matinee in der Stiftsbibliothek statt: Im Anschluss an die um 10 Uhr beginnende Heilige Messe führen dabei internationale Jungsolisten gemeinsam mit dem Vienna International Orchestra unter Robert Lehrbaumer berühmte Solo-Konzerte für Klavier, Violine, Cello und Orchester auf.

Karten unter e-mail ama @ musique.at; nähere Informationen und das detaillierte Programm unter 0677/62181246 und www.ama.musique.at.

