Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 8.7.: „Kunststoff in den Kreislauf“

Wien (OTS) - Volker Obermayr spricht mit ALPLA-Chef Philipp Lehner über Plastikverpackungen und Recyclingstrategie - in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 8. Juli um 9.42 Uhr in Ö1.

Das Vorarlberger Familienunternehmen ALPLA zählt weltweit zu den wichtigsten Herstellern von Kunststoffverpackungen. Auf der Kundenliste stehen die großen Konzerne aus Lebensmittel- und Konsumgüterindustrie. Die Produktpalette reicht von Getränkeflaschen bis zu Verpackungen für Wasch- und Putzmittel und Arzneien. Weltweit beschäftigt ALPLA mehr als 22.000 Menschen. Seit 18 Monaten leitet der 38-jährige Philipp Lehner das Unternehmen mit Sitz in Hard. In „Saldo“ spricht er über die Zukunft von Plastikverpackungen und die globale Sammel- wie Wiederverwertungsstrategie der Gruppe.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Isabella Henke

(01) 501 01/18050

isabella.henke @ orf.at