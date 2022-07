ASFINAG: „Keine Schule mehr“ in Westösterreich sorgt für nächste Reisewelle am Wochenende

ASFINAG bei Formel 1 in Spielberg im Einsatz – auch weitere deutsche Bundesländer starten in die Ferien

Wien (OTS) - Am Freitag beginnen nun auch in Westösterreich die Sommerferien, zudem starten auch die Bundesländer Berlin, Brandenburg, Hamburg und weitere deutsche Regionen in den Urlaub. Die ASFINAG rechnet von Freitagmittag bis Sonntag mit starkem Verkehrsaufkommen in Richtung Süden sowie Osten. Am stärksten betroffen dabei: A 9 Pyhrn-, A 10 Tauern-, A 11 Karawanken-, A 12 Inntal- und A 13 Brennerautobahn. Die Stauhotspots werden entlang der A 10, der A 11 sowie bei den Mautstellen St. Michael auf der Tauern- sowie A 13 auf der Brennerautobahn sein.

Die ASFINAG ersucht, speziell bei Fahrten entlang der A 9 Pyhrnautobahn mehr Zeit für die Fahrt einzuplanen. Jeweils zwei Gegenverkehrsbereiche, in denen lediglich eine Spur pro Richtung zur Verfügung steht, sorgen für Behinderungen – und zwar bei St. Pankratz/Windischgarsten und Übelbach/Deutschfeistritz.

Ferien treffen auf Events: Formel 1 in Spielberg sorgt für Behinderungen bei An- und Abreise

Die Stausituation in Richtung Süden wird an diesem Wochenende insbesondere durch das Gastspiel des Formel-1-Zirkus in Spielberg verschärft. Allein am Sonntag werden mehr als 100.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Die Anreise erfolgt voraussichtlich zwischen 7 und 11 Uhr, die Abreise unmittelbar nach Rennschluss ist etwa für 17 Uhr zu erwarten.

Die Besucherströme werden über die S 36 Murtal Schnellstraße abgewickelt. Verkehr aus Richtung Kärnten wird über die Anschlussstelle Zeltweg-West zu den Parkplätzen geführt, aus Richtung Norden, Osten und Süden über die Anschlussstelle Zeltweg-Ost. Die ASFINAG ist auf diesen Einsatz vorbereitet und wird in Kooperation mit der Polizei versuchen, den linken Fahrstreifen als Transitspur freizuhalten.

Zum Einsatz kommt ebenfalls wieder die bereits aus den Vorjahren bewährte ASFINAG-Power von Zweirädern. Je zwei Mitarbeitende der Autobahnmeistereien Knittelfeld und Bruck werden zwischen Bruck/Mur und Unzmarkt eingesetzt, um den Verkehr zu steuern und so auch möglichst rasch bei möglichen Hotspots einsatzbereit zu sein. Die Autobahnmeisterei Knittelfeld wird an diesem Wochenende mit bis zu zwölf Mitarbeitern im Einsatz sein, um die An- und Abreise der Fans entlang der S 36 Murtal Schnellstraße zu unterstützen. Insbesondere zählen Staubetreuung, Pannenhilfe und Beseitigung von Hindernissen zu den Aufgaben.

Am Salzburgring lockt ab heute das „Electric Love Festival“ 180.000 Fans an. Hotspot der An- und Abreise wird die A 1 Westautobahn im Bereich Anschlussstelle Thalgau sein. Behinderungen werden auch bei der Abreise am Sonntag zu erwarten sein.

Und last, but not least rocken nächsten Mittwoch „Guns´n´Roses“ das Ernst-Happel-Stadion in Wien. Mit mehr Verkehr ist deshalb bei An- und Abreise, speziell ab 22 Uhr, auf der A 23 Südosttangente bei der Anschlussstelle Handelskai zu rechnen.

„APP in den Urlaub“ – Die neue ASFINAG App als idealer Reisebegleiter

Damit der Urlaub bereits mit der Fahrt beginnt und nicht zum Stress wird, empfiehlt die ASFINAG, die Route vor dem Start genau zu prüfen und sich über das Verkehrsgeschehen entlang der Strecke auf asfinag.at oder mithilfe der ASFINAG-App zu informieren. Die App bietet nicht nur alle Infos über Unfälle, Baustellen, Rastplätze und E-Ladestationen, sondern auch Live-Einblicke durch 1.800 Webcams.

