Donaustadt: „Rock’n Roll ist Lebenslust“ im Donaupark

Peter Rapp und „Ridin‘ Dudes“ am 9. Juli, Infos: 0664/88 22 67 10

Wien (OTS/RK) - Unterhaltungsprogramme für jeden Geschmack bietet die „Bühne Donaupark“ (22., Arbeiterstrandbadstraße 122, beim Irissee). Die Saison 2022 dauert bis Sonntag, 21. August. Die nächsten Veranstaltungen: Am Freitag, 8. Juli, präsentiert die Schweizer Kabarettistin Isabel Meili ihr Programm „Genug“. Die humorige „Hommage an die Selbstliebe“ beginnt um 19.30 Uhr. Der Entertainer und Publikumsliebling Peter Rapp und die Combo „The Ridin‘ Dudes“ begeistern am Samstag, 9. Juli, ab 19.30 Uhr, die Zuhörer*innen mit der nostalgischen Musik-Show „Rock’n Roll ist Lebenslust“. Mit mitreißenden „rockigen“ Rhythmen und amüsanten Moderationen ist zu rechnen. Zusammengestellt hat den Spielplan der Freiluft-Bühne im Donaupark der Präsident des „Kulturverein Donaustadt“, Herbert Sobotka. Bei allen Veranstaltungen ist der Eintritt kostenlos. Mehr Infos: Telefon 0664/88 22 67 10.

Auch auf den Nachwuchs hat Vereinschef Sobotka nicht vergessen: Die erfahrene Animateurin Klara Kundu lädt am Samstag, 9. Juli, die kleinen Besucher*innen ab 16.30 Uhr zum einfallsreichen und farbenfrohen „Kinder-Schminken“ ein. Alte und neue Melodien aus der Wienerstadt ertönen am Sonntag, 10. Juli, ab 18.00 Uhr, auf der „Bühne Donaupark“. Wenn der vielseitige Wiener Musikus Andy Lee Lang mit seinen Freunden „Herbert & Victor“ unter dem Titel „Weana Gaude“ aufspielt, kommt der „Schmäh“ garantiert nicht zu kurz. Die Zuhörerschaft soll die aktuellen Corona-Richtlinien beachten. Der vollständige Spielplan für die Saison 2022 ist im Internet nachlesbar: www.buehnedonaupark.at.

Allgemeine Informationen:

Kabarettistin Isabel Meili: www.isabelmeili.com/about

Entertainer Peter Rapp: www.peter-rapp.at

Musiker Andy Lee Lang: www.andyleelang.at/meine-shows/weana-gaude

Veranstaltungen im 22. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/donaustadt/

