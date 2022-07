Europas am schnellsten wachsende Cryptocurrency-Börse kündigt den öffentlichen Verkauf ihres Native Utility Token an

Tallinn, Estland (ots/PRNewswire) - Centurion Invest, eine in Estland regulierte und derzeit Europas am schnellsten wachsende Kryptowährungsplattform mit Niederlassungen im Nahen Osten, Afrika, Europa, Kanada, Südostasien und LATAM kündigte heute den öffentlichen Verkaufsstart ihres Native Utility Token $CIX an. Der Start des öffentlichen Verkaufs folgt dem erfolgreichen Abschluss des Vor- und Privatverkaufs. Im Gespräch mit den Medien sagte George Seroukas, CRO und CEO North America von Centurion Invest - „Wir freuen uns sehr, bekannt zu geben, dass $CIX in der Krypto-Community viel Aufmerksamkeit erhalten hat. Centurion Invest hat den Privatverkauf einer exklusiven Liste von Whitelist-Investoren zugänglich gemacht und freut sich, bekannt geben zu können, dass wir innerhalb von zwei Wochen 100 % unseres Verkaufsziels für die Vorverkaufs- und öffentliche Verkaufsphase erreicht und damit über 7 Millionen Dollar eingenommen haben."

„Bei Centurion Invest ist es unsere Mission, die Massenakzeptanz von Kryptowährungen zu ermöglichen. Alle unsere Initiativen und Produkte ermöglichen uns den Aufbau unseres Ökosystems. Mit der Einführung von $CIX zum öffentlichen Kauf können wir der Öffentlichkeit eine einzigartige Investitionsmöglichkeit bieten, um Teil des Ökosystems zu werden und die massiven Vorteile der verschiedenen Dienste der Plattform zu nutzen", sagte S.E. Ali Kassab, Vorsitzender von Centurion Invest.

Der Centurion Invest-Token $CIX ist ein deflationärer ERC20-Token, der nativ auf dem Ethereum-Netzwerk basiert und insgesamt 2,4 Milliarden Token im Umlauf hat. Centurion Invest bietet auch Integration und Partnerschaften mit renommierten Finanzinstituten, die eine einfache Umwandlung von FIAT in Krypto ermöglichen, was zu einer der besten Benutzererfahrungen für Ein- und Auszahlungen führt, die derzeit verfügbar sind.

Die Centurion Invest CI-Hub-Plattform bietet eine Wallet mit den neuesten Sicherheitsprotokollen und einer vereinfachten Benutzererfahrung. CI-Wallet, eine Defi-Wallet mit einer Fülle von Funktionen zum Kaufen, Verkaufen und Halten von Krypto. Es ist die ideale Brücke zwischen Fiat und Krypto.

CI-Card ist eine Debitkarte in Partnerschaft mit Visa und MasterCard, die Benutzern Zugang zu Millionen von Händlern und Dienstleistern auf der ganzen Welt bietet. Die Debitkarte bietet Cashbacks, Rabatte, Treuevorteile und Prämienprogramme.

Der öffentlichr Verkauf von $CIX wird auf https://www.centurioninvest.com/CIXtoken verfügbar sein

