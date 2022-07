Bauwert Projektmanagement verantwortet den Neubau und Umbau von drei Wiener Klinikstandorten

Die Kliniken des Wiener Gesundheitsverbundes werden zukunftsfit für die Herausforderungen einer modernen Gesundheitsversorgung

Wien (OTS) - Die Stadt Wien stellt in den kommenden Jahrzehnten die klinische Versorgung für kommende Generationen sicher. Die Bauwert Projektmanagement als Partner der Arge-Projektleitung 4.0 verantwortet mit Erfahrung und Expertise den Neubau und Umbau moderner Spitäler und deren Infrastruktur auf hohem Niveau. Ein wesentlicher Fokus bei den Projekten ist die Integration und Beteiligung aller betroffenen Mitarbeiter*innen. Der Leitbegriff „Healing Hospital“, beschreibt das aktuelle Ziel des Wiener Gesundheitsverbundes einer genesungsfördernden Umgebung für alle Patient*innen.

Klinik Favoriten, Projektleitung, Gesamtprojektentwicklung und Inbetriebnahmemanagement durch Bauwert Projektmanagement

In mehreren Teilprojekten entstehen bis 2033 am Standort Klinik Favoriten verschiedene Neubauten. Auch bestehende Gebäude werden umgebaut. Die Gesamtprojektentwicklung für diesen Standort wurde abgeschlossen und die Planungsleistungen als Vorbereitung für die Ausführung laufen auf Hochtouren. Der Betrieb für die Versorgung von Patient*innen bleibt in der Bau- und Umbauphase gewährleistet. Die zukünftige moderne Gebäudestruktur am Standort erfordert auch ein Neudenken der Betriebsorganisation.

Informationen zum neuen Standort Favoriten auf der Webseite zu den Bauprojekten des Wiener Gesundheitsverbundes

Klinik Penzing, Projektleitung, Gesamtprojektentwicklung inkl. Leistungsverlagerung und Inbetriebnahmemanagement durch Bauwert Projektmanagement

Die baulichen, organisatorischen und logistischen Maßnahmen für die Verlagerung von 7 Abteilungen an verschiedene Klinikstandorte, ohne Einschränkung des Gesundheitsbetriebs, ist eine der wesentlichen Herausforderungen für das Team von Bauwert Projektmanagement. Im Mittelpunkt der Planung und Umsetzung stehen die durchgehende Versorgungssicherheit der Patient*innen und eine optimale Projektabwicklung im Sinne der Auftraggeberin.

Nähere Informationen auf der Webseite zu den Bauprojekten des Wiener Gesundheitsverbundes

Klinik Hietzing, Projektleitung und Gesamtprojektentwicklung von Bauwert Projektmanagement

In den nächsten Jahren werden Neubauten errichtet und die bestehende Pavillonstruktur in diese integriert. Zahlreiche An- und Absiedelungen von Abteilungen stehen ebenso in der Verantwortung des Bauwert Projektmanagement Teams, wie die Integration der Betriebsorganisation. Eine gesunde und zeitgemäße Architektur wird auch an diesem Standort das Konzept der Healing Hospitals unterstützen.

Mehr Informationen auf der Webseite zu den Bauprojekten des Wiener Gesundheitsverbundes

Das Bauwert Projektmanagement Team kümmert sich im Auftrag der Wiener Gesundheitsverbund Projektentwicklungs- und Baumanagement GmbH, um die Umsetzung komplexer Programm- und Projektziele an drei Wiener Klinikstandorten. Mit Kompetenz und Leidenschaft entsteht in den nächsten Jahren eine moderne und angenehme Arbeitsumgebung für Mitarbeiter*innen des Wiener Gesundheitsverbundes. Durch die Integration des Konzepts „Healing Hospitals“ wird eine genesungsfördernde Umgebung für Patient*innen sichergestellt.

Das Team von Bauwert Projektmanagement übernimmt die Projektverantwortung, mit dem Ziel einer sach- und zeitgemäßen Umsetzung – ganz im Sinne der Projektauftraggeberin und für die Menschen der Stadt Wien.

