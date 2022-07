FPÖ-Nepp: „Freue mich, dass Arbeiterkammer Prüfung der EBG unterstützen wird“

SPÖ-Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal und MA 50 müssen einschreiten

Wien (OTS) - „Ich freue mich, dass die Arbeiterkammer eine Prüfung der EBG unterstützen wird, schließlich sind die Fakten unstrittig“, zeigt sich Wiens FPÖ-Landesparteiobmann und Stadtrat, Dominik Nepp, erfreut und verweist auf die Presseaussendung vom 6.7.2022.

„Gelebte Wohnungsgemeinnützigkeit sieht wohl wesentlich anders aus. Insbesondere das Bekenntnis zur befristeten Vermietung von Sozialwohnungen erinnert dramatisch an den Roman Animal Farm“, setzt Nepp nach. „Das gegenständliche Inserat ist bis heute online. Ich frage mich, was die EBG damit zum Ausdruck bringen will. Dass im Aufsichtsrat in Gestalt von Franz Köppl ein ehemals hoher Funktionär und in Gestalt von Walter Reichholf quasi ein Haus- und Hofanwalt der AK im Aufsichtsrat sitzen, lässt tief blicken“, fordert Nepp öffentliche Stellungnahmen der beiden ein.

„Es ist hier eine Sonderprüfung durch den genossenschaftlichen Revisionsverband erforderlich, die sich auf die Rechtskonformität der Miet- und Kaufverträge der EBG bezieht“, fordert Nepp SPÖ-Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal und die MA 50 auf, endlich tätig zu werden. (Schluss)

