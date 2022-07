Kostelka: Weckruf des Pensionistenverbandes hat gewirkt – Angehörigenbonus jetzt auch für Pensionist*innen

Pensionistenverband fordert: Angehörigenbonus bereits ab Stufe 3!

Wien (OTS) - „Unser Weckruf an die Regierungsparteien und unser laufender Druck hat nun doch Wirkung gezeigt! Quasi in ‚letzter Sekunde‘ wird eine himmelsschreiende Ungerechtigkeit im neuen Pflege-Paket-Gesetz nun doch noch repariert. Künftig sollen auch Pensionist*innen, die Angehörige pflegen, die Pflegeleistungen Stufe 4 oder höher beziehen, den Bonus von 1.500 Euro in Anspruch nehmen können“, betont Dr. Peter Kostelka, Präsident des Pensionistenverbandes Österreichs (PVÖ), der größten und mitgliederstärksten Senior*innenorganisation in Österreich. ****

„Der Pflegebedarf bei Stufe 4 ist bereits relativ hoch und oftmals für Angehörige alleine kaum zu bewältigen. Von den Personen, die zu Hause von ihren Angehörigen betreut werden, beziehen besonders viele Pflegeleistungen UNTER Stufe 4. Über 85.000 Personen erhalten in Österreich Pflegeleistungen der Stufe 3. Daher fordert der Pensionistenverband, dass der Angehörigenbonus bereits ab Pflegestufe 3 in Anspruch genommen werden kann!“, so Kostelka.



Der PVÖ-Präsident zeigt sich zwar erfreut darüber, dass der Forderung des Pensionistenverbandes nun endlich nachgegeben wurde. „Aber damit künftig solche ‚Pfusch-Gesetze‘, die in letzter Sekunde korrigiert, repariert und Passagen dazu-geflickt werden müssen, gar nicht erst in dieser Form entstehen können, wäre es sinnvoll, den Pensionistenverband als doppelte Betroffenenorganisation (pflegende und gepflegte Personen) in den Gesetzes-Werdungs-Prozess einzubinden. Wir stehen zur Verfügung! Wir stehen gerne mit Rat und Tat und Expertise zur Seite. Denn es darf nicht passieren, dass fast 2,5 Millionen Pensionist*innen bei Gesetzen einfach ‚vergessen‘ werden!“, stellt Kostelka klar.(Schluss)

