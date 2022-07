AVISO: Vergabe des ersten „Kofi Annan Award for Innovation in Africa“ in der Akademie der Wissenschaften am 11.7.2022

Wien (OTS) - Am Montag, den 11. Juli 2022, verleiht das Bundeskanzleramt, unter der Schirmherrschaft von Bundeskanzler Karl Nehammer, erstmals den mit pro Preisträger jeweils 250.000 Euro Fördergeld dotierten „Kofi Annan Award for Innovation in Africa“. Die Verleihung in der Österreichischen Akademie der Wissenschaften an drei Social Entrepreneurs erfolgt, stellvertretend für den Bundeskanzler, durch Bundesministerin Karoline Edtstadler und Bundesminister Alexander Schallenberg. Aus 330 Bewerbungen aus 38 afrikanischen Staaten wählte eine hochrangige Jury drei innovative Sieger-Unternehmen, allesamt aus dem Bereich digitale Gesundheit. Sie tragen entscheidend zur Erreichung des UN-Nachhaltigkeitsziels „Gesundheit und Wohlbefinden“ auf dem afrikanischen Kontinent bei.

Termine für Medien:

13.00 Uhr

Vergabezeremonie des Kofi Annan Awards

Sprache: Englisch

ca. 14.00 Uhr

Interviewmöglichkeiten mit der Jury und den Preisträgerinnen und Preisträgern nach der Verleihung

Ort: Festsaal der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Doktor-Ignaz-Seipel-Platz 2, 1010 Wien (Einlass ab 12.15 Uhr)

Weitere Informationen zum Kofi Annan Award finden Sie unter: www.bundeskanzleramt.gv.at/en/kofiannanaward.html

