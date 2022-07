PFOTENHILFE überwältigt: ORF-Moderatorin Nadja Bernhard spendet Hundemord-Ergreiferprämie

Gefesselter Hund im Brunnenschacht: Ermittlungen stehen offenbar vor Abschluss

Wien/Lochen/Altlengbach (OTS) - Im Fall des schockierenden Hundemords in Altlengbach (NÖ) im April dieses Jahres, bei dem der Rüde Liam gefesselt und mit verklebter Schnauze in einem Brunnenschacht gefunden wurde, befinden sich die Ermittlungen offenbar auf der Zielgeraden. Doch die Auszahlung der zahlreichen Ergreiferprämien, die sich österreichweit zu weit über 30.000,- Euro summiert haben dürften, wird wohl nicht notwendig sein, weil der Fall durch die Ermittler selbst gelöst zu werden scheint und zudem eine unerwartete Wendung nehmen dürfte.

ORF-Moderatorin und Tierfreundin Nadja Bernhard meldete sich damals, aufgrund der Veröffentlichung der PFOTENHILFE, dass einer ihrer Unterstützer 5.000,- Euro Ergreiferprämie aussetzt, spontan bei PFOTENHILFE-Chefin Johanna Stadler, um noch 1.000,- Euro draufzulegen. Zudem rief sie auf Instagram zu weiteren Unterstützungsbeträgen auf, die sie - sollten sie nicht für einen entscheidenden Hinweis zur Auszahlung kommen - an den Tierschutzhof PFOTENHILFE in der Grenzregion Salzburg/Oberösterreich spenden wolle.

Gesagt getan, aber damit hat die PFOTENHILFE dann nicht gerechnet: Insgesamt hat Bernhard über 8.400,- Euro gesammelt und diese jetzt als Spende überwiesen. Stadler ist überwältigt: "Damit habe ich nicht im Traum gerechnet, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll! Das hilft uns so sehr, noch dazu gerade jetzt, wo so viele Katzenbabys zu versorgen sind, die immense Tierarztkosten verschlingen und jetzt auch noch die Urlaubszeit beginnt, wo skrupellose Menschen ihre unüberlegt angeschafften Tiere vermehrt loswerden wollen. Vielen, vielen lieben Dank an Nadja Bernhard und ihren Freundeskreis, der dies ermöglicht hat."

Auch manche anderen Tierfreunde haben ihren Beitrag schon damals direkt auf das PFOTENHILFE-Spendenkonto überwiesen und mitgeteilt, dass dieser als Spende zu sehen sei, falls sich die Ergreiferprämie erübrigt. Auch diesen dankt die PFOTENHILFE bei dieser Gelegenheit von ganzem Herzen.



