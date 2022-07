Das Wunder von Vösendorf – längster „Langsitzer“ findet doch noch ein Für-immer-Zuhause

Hundesenior Nicolai aus dem Tierschutzhaus in Vösendorf musste 13 Jahre auf sein persönliches Happy End warten

Wien/Vösendorf (OTS) - Hundesenior Nicolai ist der längste „Langsitzer“ im Tierschutzhaus Vösendorf– ein Titel, den wohl niemand gerne trägt. Langsitzer sind Hunde, die bereits mehr als ein Jahr im Tierschutzhaus leben. Als erst knapp ein Jahr junger Hund wurde er einfach ausgesetzt und seinem Schicksal überlassen. Bis heute prägen ihn die Erfahrungen seiner Vergangenheit: Nicolai fällt es schwer, Vertrauen zu Menschen zu fassen. Sein Futter verteidigte der unsichere Kerl meist energisch, seine Chancen auf eine Vermittlung waren verschwindend gering.

Doch Nicolai ist ein Kämpfer und dank intensivem Training mit seinen TrainerInnen sowie ehrenamtlichen Betreuungspaten und -patinnen, die regelmäßig mit ihm übten und spazieren gingen, konnte sich Nicolai von Jahr zu Jahr etwas besser öffnen. Der kluge Hundemann ist sehr lernwillig und mag gemeinsame Spaziergänge mit anderen Hunden besonders gern.

Am 4. Juli 2022 war es dann so weit: Nicolai erlebt doch noch seinen eigenen „Unabhängigkeitstag“. Eine langjährige Patin, die eine tiefe persönliche Bindung zum American Staffordshire Terrier Mix Rüden aufbauen konnte, hat ihn adoptiert und zu sich in das nun gemeinsame Zuhause genommen. Das Tierschutz Austria Team wünscht ihm dort noch hoffentlich viele schöne Jahre und wartet gespannt auf regelmäßige Berichte und Bilder, wie es ihm dort ergeht. Er wohnt jetzt sehr ländlich und ruhig und hat einen großen Hof mit Wiese, wo er gerne seine Zeit verbringt.



Genauso wie für Nicolai kann sich auch für einen anderen der rund 70 Langsitzerhunde der langersehnte Wunsch nach einem Für-Immer-Zuhause erfüllen. Dafür unser Langsitzer-Programm unterstützen:

Bilder von Nicolai:

