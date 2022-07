Quebec City ist Gastgeber der SuperFrancoFête!

Quebec City (ots/PRNewswire) - SISMYK kündigt die Produktion eines neuen musikalischen Fernsehereignisses an, das die Talente und Stimmen der französischsprachigen Gemeinschaft in der Welt vorstellt

Um die französischsprachige Gemeinschaft zu feiern, die uns so sehr am Herzen liegt, kündigt SISMYK, die Musikabteilung von ComediHa!, die Produktion eines neuen musikalischen Fernsehereignisses an: La SuperFrancoFête. Dieses große Fest, an dem rund 100 Künstler und Kunsthandwerker aus mehreren Regionen und Ländern der französischsprachigen Welt teilnehmen, findet am Donnerstag, dem 1. September, in der Agora in Quebec City statt. Dieses symbolträchtige Ereignis, das die Menschen zusammenbringt, wird nicht nur die französische Sprache fördern, sondern auch unseren Horizont für die verschiedenen Kulturen und Bräuche der französischsprachigen Länder erweitern, da es in der ganzen Welt ausgestrahlt wird.

Talente aus der globalen Frankophonie

Mit dieser ersten Ausgabe möchte SISMYK die Veranstaltung von 1974 würdigen, die Tausende von Frankophonen aus der ganzen Welt zusammenbrachte, mit der Show „J'ai vu le loup, le renard, le lion" (Ich habe den Wolf, den Fuchs, den Löwen gesehen) Geschichte schrieb und Félix Leclerc, Gilles Vigneault und Robert Charlebois auf der Bühne vereinte. Am Vorabend des 50. Jahrestages dieses mythischen Ereignisses verspricht La SuperFrancoFête einen Abend mit Künstlern aus allen Bereichen des Lebens, die originelle Darbietungen und originelle musikalische Begegnungen in Duos, Trios und Gruppen präsentieren werden. Etwa 30 Sängerinnen und Sänger werden ihre Liebe zur Sprache Molières vereinen, um der frankophonen Musik der Vergangenheit und Gegenwart aus aller Welt - von Ost nach West und von Nord nach Süd - Tribut zu zollen. Zwischen Tradition und Moderne, Kulturen und einzigartigen Klängen ist dies eine einmalige Gelegenheit, die frankophone Musik mit ihren verschiedenen Reizen und Gesichtern zu entdecken, die alle auf derselben Bühne versammelt sind!

Es liegt in der DNA von SISMYK, sich für Musik zu begeistern und seine Liebe zur französischen Sprache zu zeigen. Angesichts der Roadmap und der Geschichte von SISMYK, mit Paris-Quebec seit 2008, ist es für uns eine logische Fortsetzung, diese Mission weiterzuverfolgen, um unsere Sprache zu verbreiten, uns als Führer zu positionieren und uns durch die SuperFrancoFête als natürlichen Treffpunkt für Frankophone und Frankophile aus der ganzen Welt zu definieren. - Sylvain Parent-Bédard, Vorsitzender und Generaldirektor von SISMYK

La SuperFrancoFête wird nicht nur einige der größten Namen der französischsprachigen Welt begrüßen, sondern auch die vielversprechendsten Talente aus verschiedenen Ländern vorstellen! Ursprüngliches Ziel dieses Festivals, das zu einer jährlichen Veranstaltung werden soll, war es, einen Abend lang der Musik, den Talenten der Interpreten und der Vielfalt der musikalischen Praktiken aller Art unter der musikalischen Leitung von Scott Price, begleitet von etwa 20 Musikern und Chorsängern, Raum zu geben.

Diese im Fernsehen ausgestrahlte erste SuperFrancoFête sollte die Begegnung zwischen verschiedenen Generationen und Ländern fördern. Die Veranstaltung wird verschiedene Musikstile vorstellen, vergleichbar mit den vielen Mosaiksteinchen des französischen Musikmosaiks! Künstler aus verschiedenen Ländern werden ihren frankophonen Stolz zum Besten geben und uns die Vielfalt der Farben der Frankophonie entdecken lassen! Ein Konzert, das sowohl aus großen Klassikern als auch aus Neuentdeckungen besteht! - Isabelle Viviers, Entwicklungs- und Inhaltsproduzentin SISMYK

Quebec, der Akzent von Amerika, über eine weltweite Fernsehübertragung

Die SuperFrancoFête findet an der Agora in Quebec City statt, vor der atemberaubenden Kulisse der Altstadt von Quebec am Ufer des majestätischen Sankt-Lorenz-Stroms. Die Bühne wird zu diesem Anlass in eine noch nie dagewesene Form gebracht. Um die Stadt Quebec, den Akzent Amerikas, zu fördern, wird der Abend Gegenstand einer großen Fernsehproduktion sein. Hierdurch ergibt sich eine perfekte Gelegenheit, unsere schöne Provinz in der ganzen Welt bekannt zu machen, da die Show in Millionen von Haushalten auf der ganzen Welt ausgestrahlt wird! Eine weitere großartige Möglichkeit für die Bürgerinnen und Bürger, ihre Zugehörigkeit zur internationalen Frankophonie hervorzuheben und die Vielfalt der französischen Sprache durch eine integrative und festliche Veranstaltung zu demonstrieren!

Am 1. September wird Quebec City von den verschiedenen Akzenten der französischen Sprache aus aller Welt erfüllt sein. Diese Veranstaltung soll Menschen zusammenbringen und eine natürliche Freundschaft zwischen den verschiedenen Kontinenten demonstrieren. Unsere Sprache verbindet uns. Dank der Arbeit, die im Vorfeld mit mehreren Referenten aus französischsprachigen Ländern geleistet wurde, ist ein Punkt besonders hervorzuheben: Ganz gleich, woher wir kommen, wenn wir miteinander reden - wir verstehen einander. - Jean-François Blais, Kreativ- und Inhalts-VP SISMY

Programm und Details folgen noch

Mit einem Budget von 3 Millionen Dollar verspricht La SuperFrancoFête ein symbolträchtiges Ereignis zu werden, das unvergessliche Momente der musikalischen Unterhaltung bieten wird. Das sehr innovative Programm für die Veranstaltung am 1. September wird in einigen Wochen auf einer Pressekonferenz in Quebec City vorgestellt werden. Da die Kapazität des Geländes begrenzt ist, werden zu diesem Zeitpunkt auch die Zugangsbedingungen für die Veranstaltung bekannt gegeben. Weitere Einzelheiten finden Sie unter www.sismyk.com

Informationen zu SISMYK

SISMYK, die Musikabteilung von ComediHa!, ist ein Produktionsunternehmen, das sich auf die Kreation, Produktion, Promotion und Multiplattform-Ausstrahlung verschiedener Arten von Inhalten spezialisiert hat: Festivals, innovative und einzigartige Shows verschiedener Musikgenres, Tourneen, Fernsehproduktionen, TV-Serien, Dokumentationen, Varietéshows und viele andere. Seit 2008 produziert SISMYK große nationale und internationale Veranstaltungen mit internationalen Stars wie Madonna, The M.D.N.A Tour, Diana Krall im Grand-Théâtre sowie Paris-Québec unter den Sternen, darunter zahlreiche Nationalfeiertage (2016 bis 2021), Patrick Bruel mit dem OSQ und natürlich Céline Dion on the Plains, die weltweit im Fernsehen übertragen wird. SISMYK hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Kultur Quebecs und die großartigen Regionen Quebecs zu fördern. Das Team von fast 100 Vollzeitbeschäftigten verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung und genießt einen beneidenswerten Ruf in der Kulturgemeinschaft, sowohl auf lokaler als auch auf internationaler Ebene.

Rückfragen & Kontakt:

Kontakt:

Narimane Doumandji, (514) 554-3056,narimane.doumandji @ comediha.com

Logo - mma.prnewswire.com/media/1853155/SISMYK_La_SuperFrancoF_te___Qu_bec_.jpg