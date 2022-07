Matrixport startet Unterstützung für das The Open Network (TON) Ökosystem & Toncoin Native Token

Singapur (ots/PRNewswire) - Nutzer können jetzt mit Toncoin verwahren, handeln, tauschen und an „Flexible Staking"- und „Fixed Income"-Investmentprodukten teilnehmen

Matrixport, eines der weltweit größten Ökosysteme für Finanzdienstleistungen für digitale Vermögenswerte, hat mit der Auflistung von Toncoin in der Matrixport-App die Unterstützung des The Open Network (TON)-Ökosystems in seinem Angebot an Krypto-Finanzdienstleistungen angekündigt.

Die Zusammenarbeit spiegelt das kontinuierliche Engagement von Matrixport wider, das Blockchain-Ökosystem weiter auszubauen und die nächste Welle der Einführung digitaler Inhalte zu unterstützen. Dazu gehören die weltweit ersten institutionellen Verwahrungs- und Treuhanddienste für den nativen Token Toncoin von TON, über Cactus Custody™, dem institutionellen Verwahrungsdienst von Matrixport.

Das TON-Netzwerk wurde von Telegram als vollständig dezentralisierte Layer-1-Blockchain für die Massenanwendung und -verbreitung entwickelt und zeichnet sich durch ultraschnelle Transaktionen, niedrige Gebühren und einfach zu verwendende dApps aus.

Steve Yun, Gründungsmitglied der TON Foundation, sagte: „Matrixport ist ein integraler Bestandteil des TON-Ökosystems geworden. Mit Cactus Custody™ haben TON-Teilnehmer nun Zugang zu den innovativen Produkten von TON mit dem maximalen Komfort, den die Kryptoindustrie bieten kann. Wir sind beeindruckt von der Ausführungsqualität, die das Team von Cactus Custody gezeigt hat, und freuen uns auf viele weitere innovative Produkte, die noch kommen werden. Wir sind dankbar, Partner von Matrixport zu sein."

Cynthia Wu, Chief Operating Officer von Matrixport und Leiterin von Cactus Custody™, sagte: „Wir freuen uns, mit TON zusammenzuarbeiten, da wir die erste Depotbank sind, die die TON-Blockchain und ihren nativen Token unterstützt, und wir freuen uns darauf, einen Beitrag zu ihrer Gemeinschaft zu leisten. Das Erbe und der Fahrplan von TON in Verbindung mit seiner Leistung haben uns Vertrauen in sein immenses Potenzial gegeben. Wir erwarten von unseren Nutzern, dass sie ihren Wert erkennen und sich diesen zu eigen machen. Die breite Palette an innovativen Produkten, Handels- und Vermögensverwaltungsinstrumenten von Matrixport wird dazu beitragen, das Wachstum des TON-Ökosystems zu beschleunigen."

Toncoin-Besitzer werden von dem reichhaltigen Angebot von Matrixport profitieren, um mehr aus ihrem Toncoin herauszuholen. Nutzer können mit den Anlageprodukten „Flexible Staking" und „Fixed Income" passives Einkommen erzielen, wobei die Transaktionen in Toncoin abgewickelt werden.

Darüber hinaus können sich diejenigen, die Toncoin besichern wollen, auf sichere, transparente und effiziente Verwahrungsdienste für institutionelle Kunden freuen. Durch Cactus Custody™ können sich die Nutzer auf sofortige, kostengünstige Überweisungen von Toncoin freuen, rund um die Uhr auf den Blockchain-Netzwerken von TON, Ethereum und BNB, sowie auf eine nahtlose und sichere Verbindung mit den DeFi-Protokollen durch die MetaMask Institutional (MMI) Integration von Cactus Custody™.

Informationen zu TON

TON ist eine Proof-of-Stake-Blockchain der dritten Generation, die 2018 von den Brüdern Durov entwickelt wurde, die vor allem für die Gründung des Telegram Messenger bekannt sind. The Open Network (TON) ist eine vollständig dezentralisierte Layer-1-Blockchain, die von Telegram entwickelt wurde, um Milliarden von Nutzern an Bord zu haben. Es zeichnet sich durch ultraschnelle Transaktionen, geringe Gebühren, benutzerfreundliche Anwendungen und Umweltfreundlichkeit aus. Toncoin, der native Token von TON, wird für die Zahlung von Transaktionsgebühren, die Sicherung der Blockchain durch Einsätze, die Entscheidung über die Entwicklung des Netzwerks und die Abwicklung von Zahlungen verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter https://ton.org/

Informationen zu Matrixport

Matrxiport ist eines der weltweit größten und vertrauenswürdigsten Ökosysteme für Finanzdienstleistungen im Bereich digitaler Vermögenswerte und schmiedet strategische Kooperationen mit Web3-Innovatoren im Frühstadium, um sie bei Aufbau, Wachstum und Skalierung zu unterstützen. Mit aktiv verwalteten digitalen Vermögenswerten in Höhe von 4 Mrd. USD bietet das Unternehmen Krypto-Finanzdienstleistungen aus einer Hand an, um den aufkommenden Bedarf an langfristiger Vermögensbildung in digitalen Vermögenswerten zu decken. Zu den Dienstleistungen des Unternehmens gehören Cactus Custody™, OTC-Spot, festverzinsliche Wertpapiere, strukturierte Produkte, Kredite sowie Vermögensverwaltung.

Mit der Mission, Krypto für jedermann einfach zu machen, konzentriert sich Matrixport unermüdlich auf Produktinnovationen und bietet eine umfassende Palette an marktführenden Krypto-Investmentprodukten. Im Jahr 2021 stieg die Zahl der Anleger, die die App nutzen, im Vergleich zum Vorjahr um 427 %, und das Fintech-Unternehmen erreichte innerhalb von zwei Jahren nach seiner Gründung eine „pre-money unicorn" Bewertung.

Matrixport hat seinen Hauptsitz in Singapur und bedient sowohl Institutionen als auch Privatkunden in Asien und Europa. Das Unternehmen besitzt Lizenzen in Hongkong und der Schweiz. Weitere Informationen finden Sie unter: www.matrixport.com.

